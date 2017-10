In FIFA 17 ist mit FUT Champions ein neuer Wettbewerb zum Ultimate Team Modus hinzugekommen, bei dem Spieler innerhalb eines Wochenendes bis zu 250.000 Münzen und etliche wertvolle Karten-Sets gewinnen können. Auch im neuen FIFA 18 steht diese Möglichkeit, in FUT schnell zum Erfolg zu kommen, wieder zur Verfügung.

Um an FUT-Champions teilzunehmen, spielt man unter der Woche in Daily Knockout Turnieren und qualifiziert sich für die Weekend League, in der dann Münzen und die wertvollen Sammelkarten-Packs als Preise winken. Wir verraten, wie genau ihr an diesem Wettkampfmodus teilnehmt und listen euch sämtliche Preise auf.

Wie nimmt man an der Weekend League teil?

Teilnahmebedingung für die Weekend League von FUT Champions ist mindestens ein Sieg in einem der Daily-Knockout-Turniere. Diese Wettbewerbe haben oft spezielle Teilnahmevoraussetzungen, wie zum Beispiel eine Mindest-Teamchemie oder eine bestimmte Anzahl an unterschiedlichen Nationalitäten in der Mannschaftsaufstellung.

Pro Tag habt ihr maximal acht Versuche, um den aktuellen Wettbewerb zu gewinnen, ansonsten müsst ihr auf das nächste Daily Knockout warten. Im Erfolgsfall erhaltet ihr neben Ingame-Belohnungen wie Münzen oder Karten-Sets auch die Berechtigung, an der Weekend League teilzunehmen.

Wer keine Lust auf die Daily Knockouts hat, kann sich die Teilnahmeberechtigung zur Weekend League auch durch Erfolge in den Online-Saisons verdienen. Dafür müsst ihr in den FUT-Online-Saisons ihr unter der Woche in die erste Liga aufsteigen, dort den Klassenerhalt schaffen oder den Titel gewinnen.

Außerdem erhaltet ihr automatisch die Berechtigung zur Teilnahme an der nächsten Weekend League, wenn ihr am vorigen Wochenende den Gold-Rang (mindestens Gold 3) oder höher erreicht habt.

Wie funktioniert die Weekend League?

Jeder Spieler mit einer Teilnahmeberchtigung darf während des Wochenendes maximal 25 Multiplayer-Matches austragen. Je mehr ihr davon gewinnt, desto bessere Belohnungen bekommt ihr nach Liga-Abschluss ausgeschüttet. Um allerdings überhaupt Preise erhalten zu können, müsst ihr mindestens fünf Partien absolvieren.

Die Belohnungen gibt es in vier Preiskategorien: Bronze, Silber, Gold und Elite. Diese Kategorien werden wiederum in drei weitere Stufen unterteilt. Die mögliche Einstufung reicht also von Bronze 3 bis zu Elite 1. Zudem bekommen die 40 besten Spieler noch eine Rang-Einstufung.

Als Preise winken jede Menge FUT-Coins und hochwertige Karten-Sets. Bereits für einen Sieg gibt es 3.000 Münzen sowie ein Premium Gold-Set. Wer den ersten Rang seiner Weekend League erreicht, bekommt sagenhafte 250.000 Münzen, ein Ultimatives Team-der-Woche-Set und zwei Jumbo Seltene-Spieler-Sets.

Hier die Liste der Preise der Weekend League:

Bronze 3: (für 0 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 1.000 Münzen und zwei Gold-Sets

Bronze 2: (für 1 bis 2 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 3.000 Münzen und ein Premium Gold-Set

Bronze 1: (für 3 bis 4 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 5.000 Münzen und zwei Premium Gold-Sets

Silber 3: (für 5 bis 6 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 7.500 Münzen und zwei Goldspieler-Sets

Silber 2: (für 7 bis 8 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 10.000 Münzen und drei Goldspieler-Sets

Silber 1: (für 9 bis 10 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 15.000 Münzen, ein Premium Goldspieler-Set und zwei Premium Gold-Sets

Gold 3: (für 11 bis 12 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 20.000 Münzen, ein Mega-Set und ein Premium Goldspieler-Set

Gold 2: (für 13 bis 14 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 30.000 Münzen, ein Mega-Set und ein Premium Goldspieler-Set

Gold 1: (für 15 bis 17 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 35.000 Münzen, ein Mega-Set und zwei Premium Goldspieler-Sets

Elite 3: (für 18 bis 19 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 50.000 Münzen, ein Premium TDW-Set und zwei Premium Goldspieler-Sets

Elite 2: (für 20 bis 21 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 75.000 Münzen, ein Premium TDW-Set und zwei Seltene-Spieler-Sets

Elite 1: (für 22 bis 25 Siege in 25 Spielen) Belohnung: 100.000 Münzen, zwei Premium TDW-Sets und zwei Seltene-Spieler-Sets

Rang 11 bis 40: Belohnung: 150.000 Münzen, ein Ultimatives TDW-Set und zwei Jumbo Seltene-Spieler-Sets

Rang 10 bis 2: Belohnung: 200.000 Münzen, ein Ultimatives TDW-Set und zwei Jumbo Seltene-Spieler-Sets

Rang 1: Belohnung: 250.000 Münzen, ein Ultimatives TDW-Set und zwei Jumbo Seltene-Spieler-Sets

Wann und wie erhält man die Belohnungen?

Wer in der Weekend League Preise gewinnt, muss sich ein wenig in Geduld üben. Denn die Münzen und Sets werden nicht sofort nach Ligaende gutgeschrieben, sondern erst im Laufe der folgenden Woche. Laut EA sollen die Preise aber garantiert vor dem jeweils nächsten Wochenende ausgeschüttet werden.

Auf der Playstation 4 und der Xbox One kann man bei FUT-Champions außerdem in regionalen Monats-Bestenlisten aufsteigen und letzten Endes an der EA Sports FIFA 17 Ultimate Team Championship Series und dem FIFA Interactive World Cup teilnehmen. Dort kämpfen dann die besten Spieler der Welt um ein Preisgeld von bis zu 200.000 Dollar. PC-Spieler sind allerdings von diesen Turnieren ausgeschlossen.

Neu in FIFA 18: der Champions Channel

Eines der neuen Features aus FUT 18 ist der Champions Channel. Dort könnt ihr euch komplette Wiederholungen der Weekend League Partien der besten FUT-Spieler der Welt anschauen.

Dabei lassen sich alle Partien frei vor- und zurückspulen, zudem könnt ihr eine eigene Kameraperspektive auswählen und so die größten FUT-Profis und ihre Tricks analysieren.