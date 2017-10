FIFA 18 - Erstes Update »macht das Spiel kaputt«

Keine Woche nach Release hat EA Sports seiner Fußball-Simulation FIFA 18 bereits das erste Update verpasst. Der Patch hat unter anderem dafür gesorgt, dass wir nun angezeigt bekommen, welchen Spieler unser Gegner im Online-Modus steuert und dass Schüsse aus der Distanz nicht mehr so übermächtig sind. Die FIFA-Community zeigt sich nun aber alles andere als begeistert und äußert schwere Kritik am Update.

Auf Reddit bemängelt der User Frusciante23 etwa, dass der Patch das Spiel »komplett ruiniert« habe:

"Alle Spieler fühlen sich nun gleich an, meine Flügelstürmer und Mittelstürmer sind selbst mit hohen Dribbling- und Geschwindigkeitswerten träge. Das ist so langweilig, dass ich kaum eine Partie durchhalte. Einer der merkwürdigsten Aspekte, der geändert wurde, ist die Schussgenauigkeit. Fernschüsse waren viel zu mächtig, und das sind sie auch nach dem Update noch. Sie haben lediglich die Schüsse aus kurzer Distanz angepasst."

Kernaussage der Kritik ist, dass das Spiel insbesondere in Online-Matches vor dem Patch ein Besseres war und das gesamte Geschehen auf dem Feld nun viel zu langsam ist.

Fifa 18 before update is so good, afterward new version of fifa 17