FIFA 18 - Gamescom-Leak: FIFA Street kehrt in The Journey zurück

Bekommt FIFA Street endlich sein Comeback? Ein Tweet vom deutschen Youtuber PhineasFIFA hat heute die FIFA-Community in Aufruhr versetzt: Mit den Worten »Alter, FIFA 18 mit FIFA Street wieder am Start« hat er ein kurzes Video gepostet, in dem ein Ausschnitt vom Straßenfußball-Modus aus FIFA 18 zu sehen sein soll.

Inzwischen hat PhineasFIFA den Tweet und das Video wieder offline genommen, da er da scheinbar etwas abgefilmt hat, was noch nicht veröffentlicht werden durfte. Auf Reddit ist das Video allerdings noch immer zu finden:

Kein komplettes FIFA Street, nur ein Gastauftritt

Bevor die Freude bei den Fans nun aber zu groß wird, müssen wir für Ernüchterung sorgen: Es wird kein komplett spielbares FIFA Street in FIFA 18 geben. Wie Marc Goroll von Electronic Arts uns verraten hat, wird der Straßenfußball "nur" einen kurzen Gastauftritt im Storymodus The Journey bekommen.

Was ist The Journey? Alex Hunters Reise geht im Storymodus von FIFA 18 weiter

Alex Hunter wird offenbar auf seiner Reise um die Welt einen Abstecher in die Favelas Südamerikas machen, dort auch abseits des Rasens seine Kickschuhe anziehen und im Stile von FIFA Street eine Drei-gegen-Drei-Partie spielen. Mehr Straßenfußball oder gar einen kompletten Street-Modus sollten wir in FIFA 18 aber nicht erwarten.

Mehr zu FIFA 18: Spieler-Transfers im Karrieremodus werden deutlich umfangreicher

Den kompletten Storymodus The Journey und noch viele andere Modi dürfen wir ab dem 29. September selbst ausprobieren, wenn FIFA 18 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 und Xbox 360 erscheint. Bereits Mitte September wird allerdings noch eine Demo von FIFA 18 veröffentlicht, dank der Sie EAs neue Fußball-Simulation noch vor dem Kauf antesten können.