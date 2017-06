Auch dieses Jahr wird es eine neue Ausgabe von EA Sports Fußball-Simulation FIFA geben und auch diesmal werden wir das Spiel schon vorab in einer Demo Probe spielen können. Der weltweite Release-Termin von FIFA 18 ist der 29. September 2017. Wer vorbestellt, bekommt sogar drei Tage früher Zugriff auf die finale Version.

Mehr dazu: FIFA 18 - Vorbesteller-Boni und Inhalte der Ronaldo- und Icon-Edition

Doch wann erscheint die Demo von FIFA 18? Mit welchen Teams und welche Modi können wir in der Test-Version spielen? Wie groß wird der Download der Demoversion sein?

EA Sports hat bislang nur wenig offizielle Informationen zu diesen Fragen bekannt gegeben hat. Die Experten der Website fifauteam.com haben allerdings aus den Erfahrungen der letzten Jahren Vorhersagen für die FIFA 18 Demo getroffen. Nachdem fifauteam mit ihren vorzeitigen Angaben zu früheren FIFA-Versionen meist richtig lagen, fassen wir alle wichtigen Infos zur neuen Demoversion noch einmal für Sie zusammen.

Sobald sich etwas an den Vorhersagen ändert oder es offizielle Neuigkeiten von EA gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Release der FIFA 18 Demo

Die Demo von FIFA 18 wird voraussichtlich am Dienstag, den 12. September 2017 erscheinen. Denn in den letzten Jahren kam die FIFA-Testversion immer an einem Dienstag, zwei Wochen vor dem offiziellen Spiel-Release raus: Bei FIFA 17 war es der 13., bei FIFA 16 der 8. und bei FIFA 15 der 9. September.

Als genaue Uhrzeit für den PC-Release der Demo in Deutschland gibt fifauteam.com 19:30 Uhr an. Erscheinen soll sie auf PC, PlayStation 4, Xbox One, sowie auf PS3 und Xbox 360.

FIFA 18 - Erste Screenshots ansehen

Teams der FIFA 18 Demo

Die folgenden zehn Mannschaften werden in der Demo dabei sein:

Atletico Madrid

FC Bayern München

FC Chelsea

Juventus Turin

LA Galaxy

Manchester City

Manchester United

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Toronto FC

Spielmodi der FIFA 18 Demo

Wie in FIFA 17 werden wir in der Demo von FIFA 18 voraussichtlich zwei Modi ausprobieren können: Anstoß und The Journey. Online-Saisons, der Karrieremodus, Pro Clubs und Ultimate Team werden erst in der finalen Version des Spiels verfügbar sein.

In Anstoß können wir Partien mit einer Halbzeitlänge von vier Minuten spielen. Das geht sowohl im Singleplayer als auch im Koop mit Freunden. Somit können Fans noch vor dem Kauf des Spiels alle Gameplay-Neuerungen von FIFA 18 einmal ausprobieren.

können wir Partien mit einer Halbzeitlänge von vier Minuten spielen. Das geht sowohl im Singleplayer als auch im Koop mit Freunden. Somit können Fans noch vor dem Kauf des Spiels alle Gameplay-Neuerungen von FIFA 18 einmal ausprobieren. In The Journey geht die Reise von Alex Hunter weiter. In der Demo werden wir vermutlich einige Zwischensequenzen sehen und eine Partie in der Rolle des jungen Engländers spielen können. Dabei werden wir aber noch keine Auswahl haben, wie Alex Hunter aussehen oder für welchen Verein er spielen soll. Story-Fortschritte aus der Demo werden außerdem nicht ins fertige Spiel übertragen.

Downloadgröße der FIFA 18 Demo

Die Demo von FIFA 18 wird auf dem PC über EA Origin erhältlich sein. Eine genaue Downloadgröße ist bislang noch nicht bekannt.

Laut fifauteam wird die Probeversion auf der PlayStation 4 aber knapp 7,6 GB und auf der Xbox One circa 8 GB groß sein. Die PC-Demo dürfte also in einem ähnlichen Bereich liegen.

Bei FIFA 17 war der benötigte Speicherplatz noch wesentlich kleiner mit 3, 8 GB (PC) 4,4 GB (PS4) und 4,6 GB (One).