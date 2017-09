Eigentlich sollte heute ein Freudentag für alle Fußball-Fans sein: FIFA 18 erscheint am heutigen Freitag, den 29. September, und theoretisch könnten wir damit in eine neue Saison starten. Doch zwei große Probleme sorgen dafür, dass noch nicht jeder Zugriff auf das Spiel hat.

Der Download auf Origin funktioniert selbst um 11:00 Uhr morgens noch nicht - zumindest für alle, die das Spiel nicht über die Vertriebsplattform von Electronic Arts, sondern über Keyseller gekauft haben. Auch auf Reddit und Twitter beschweren sich viele User darüber, dass es einfach keinen Download-Button gibt.

Wer FIFA 18 auf Origin selbst gekauft hat, sollte das Spiel inzwischen herunterladen können. Doch auch hier hat der Download nicht sofort um Mitternacht funktioniert, sondern erst einige Stunden später. EA weiß über die Probleme Bescheid und arbeitet offenbar noch an einer Lösung.

We are aware of issues with getting in contact with our live support teams, please bear with us as we investigate this issue.