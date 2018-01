FIFA 18 TOTY - Alle Infos zum Team of the Year

In FIFA 18 steht in Kürze der Release des Team of the Year an. Seit FIFA 12 belohnt EA Sports jedes Jahr im Januar die elf besten Fußballer des vergangenen Jahres mit einer blauen Spezialkarte im Ultimate Team Modus. Und dieses sogenannte TOTY hat es in sich, denn darin findet ihr die Karten mit den allerhöchsten Ratings in FUT 18.

Allerdings ist es dieses Jahr kein Geheimnis, welche elf Spieler im Team des Jahres stehen werden. Denn gewählt wird das TOTY von der internationalen Gewerkschaft der Profifußballer (der sogenannten FIFPro) im Rahmen der »Best FIFA Football Awards«-Gala - und die fand diesmal bereits im vergangenen Oktober statt. Also ist bereits klar, dass Cristiano Ronaldo und Lionel Messi das Team anführen. Doch wie hoch ihre Spielerwerte auf den blauen Spezialkarten ausfallen werden, das gibt EA Sports erst zum Release des TOTYs bekannt.

Passend dazu: Release des Team of the Year von FIFA 18 sorgt für Verwirrung

Wann genau das sein wird, wie ihr die blauen Karten bekommen könnt und welche Predictions wir für die TOTY-Ratings haben, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Diese elf Spieler stehen im FIFA 18 TOTY

Hier findet ihr die elf besten Fußballer des Jahres 2017 und ihre möglichen »in-Form«-Ratings auf den blauen Spezialkarten in FIFA 18. Die Vorhersagen für die Spielerwerte stammen von den Experten der FIFA-Community-Seite fifauteam.

Bei den Ratings, die zwischen 93 und unglaublichen 99 für Cristiano Ronaldo liegen, handelt es sich bislang aber noch um reine Spekulation. Wir werden die Daten anpassen, sobald es offizielle Infos von EA Sports gibt.

Torwart:

Gianluigi Buffon (Juventus Turin) - 96

Verteidiger:

RV: Dani Alves (Paris Saint-Germain) - 93

IV: Sergio Ramos (Real Madrid) - 97

IV: Leonardo Bonucci (AC Mailand, bis Sommer 2017 Juventus Turin) - 95

LV: Marcelo (Real Madrid) - 93

Mittelfeldspieler:

ZM: Andrés Iniesta (FC Barcelona) - 94

ZM: Toni Kroos (Real Madrid) - 95

ZM: Luka Modric (Real Madrid) - 95

Stürmer:

RF: Lionel Messi (FC Barcelona) - 98

LF: Neymar (Paris Saint-Germain, bis Sommer 2017 FC Barcelona) - 98

LF: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 99

Release: Wann erscheint das Team of the Year von FIFA 18?

Einen offiziellen Release-Termin für das Team des Jahres hat EA Sports bislang noch nicht bekannt gegeben. Die Veröffentlichungsdaten der letzten FIFA-Ausgaben lassen allerdings vermuten, dass das TOTY von FIFA 18 ab Montag, den 8. Januar im Ultimate Team Modus zu finden sein wird. Die Startzeit der Aktion ist voraussichtlich 19 Uhr.

Allerdings werden nicht alle elf Karten auf einmal released, sondern nach ihren Positionen gestaffelt. So sind manche Karten zunächst nur wenige Stunden verfügbar:

ab dem 8. Januar : Release der drei TOTY-Stürmer

: Release der drei TOTY-Stürmer ab dem 10. Januar : Release der drei TOTY-Mittelfeldspieler

: Release der drei TOTY-Mittelfeldspieler ab dem 11. Januar : Release der vier TOTY-Verteidiger und des TOTY-Torwarts

: Release der vier TOTY-Verteidiger und des TOTY-Torwarts vom 12. bis zum 15. Januar: Alle elf TOTY-Karten sind in den FUT-Kartenpaketen zu finden

Genau wie die Spieler-Ratings sind diese Release-Daten bislang noch ohne Gewähr. Sobald EA Sports die konkreten Termine veröffentlicht, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Wie bekommt man die blauen Spezialkarten?

Um an eine der blauen TOTY-Karten heranzukommen, müsst ihr sie entweder zu extrem hohen Preisen auf dem FUT-Transfermarkt erwerben, oder sie in Sets ziehen. Allerdings findet ihr sie ausschließlich in Kartenpaketen, in denen »seltene Goldspieler« enthalten sein können.

Welche Events gibt es sonst in FIFA 18? Alle Spezialkarten aus FUT 18

Wie in den Vorjahren sind die Karten aber nicht alle von Beginn an erhältlich, sondern werden erst nach und nach ihren Positionen entsprechend veröffentlicht (siehe Release-Termine weiter oben). Die drei Angreifer machen voraussichtlich am Montagabend den Anfang, Mittelfeldspieler, Verteidiger und der Torwart folgen dann in den darauffolgenden Tagen. Über das Wochenende vom 12. bis 15. Januar werden dann noch einmal alle elf Karten des Team of the Year in Kartensets zu finden sein.

TOTY hat Auswirkungen auf den FUT-Transfermarkt

Genau wie andere Events von FIFA 18, etwa zu Halloween, Weihnachten oder dem Black Friday, wird auch das Team of the Year die Preise auf dem Transfermarkt des Ultimate Team Modus beeinflussen. Da das TOTY die stärksten Karten der gesamten FUT-Saison bietet, sind natürlich alle Spieler hinter den blauen Top-Spielern her.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Einsatz von Echtgeld Erfolg in FUT 18

Um in der TOTY-Woche möglichst viele Packs kaufen zu können und so eine größere Chance auf Karten wie einen 99er Cristiano Ronaldo zu haben, verkaufen FIFA-Spieler viele ihrer Karten bereits im Vorfeld der Team-of-the-Year-Aktion. Dadurch sinken auch die Preise für einzelne FUT-Items auf dem Transfermarkt ab und ihr könnt mit ein wenig Glück großartige Schnäppchen machen. Schaut euch also nicht nur nach den blauen Spezialkarten um, sondern werft auch regelmäßig einen Blick auf eure Wunschspieler im Transfermarkt.