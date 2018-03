Final Fantasy 15 - Skin-Modding-Tool kommt im Mai oder Juni

Final Fantasy 15 tut zum PC-Release am 6. März alles, um bei der Community einen Stein ins Brett zu bekommen. Die Entwickler kündigten kuriose Skin-Pakete zu erfolgreichen PC-Marken wie Half-Life und The Sims an, mit denen wir Noctis und Co. im Rollenspiel verschönern können. Zwei bis drei Monate nach dem Launch soll dann ein offizielles Skin-Tool erscheinen, mit dem Modder eigene Skin-Kreationen veröffentlichen können.

Mod-Support wurde schon lange bestätigt und sogar Nackt-Mods gegenüber zeigt man sich ansatzweise aufgeschlossen - das sei den Spielern selbst überlassen.

Mehr zur PC-Version: Entwickler erhofft sich 2 Millionen verkaufte Exemplare

Erst Skins, dann Level, dann noch viel mehr?

Konkretisiert wurden jetzt aber Modding-Tools für eigene Skins, die im Mai oder Juni als erste veröffentlicht werden sollen, wie Game Director Hajime Tabata gegenüber der japanischen Seite GameWatch (übersetzt von DSOGaming) erklärte. Zum Launch selbst bestehen also noch keine richtigen offiziellen Modding-Optionen.

"Fürs erste kann man einen Charakter erstellen. Danach planen wir einen Level-Editor zu ergänzen, mit dem man Quests kreieren kann. Wie es danach weitergehen soll, entscheiden wir, wenn die aktuellen Pläne abgeschlossen sind."

Nach dem Skin-Modding-Tool soll also ein Level-Editor für das JRPG veröffentlicht werden und danach voraussichtlich nicht Schluss sein. Freut ihr euch auf den PC-Release von Final Fantasy 15?