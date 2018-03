Epic Games hält weiter das hohe Tempo beim Hinzufügen von neuen Inhalten in Fortnite. Die Entwickler haben eine neue Waffe für den Battle-Royale-Modus freigeschaltet. Einen Patch braucht ihr aber nicht herunterzuladen.

Spieler können im Battle-Royale-Modus ab sofort zu einer schweren Schrotflinte greifen, die selbst über größere Distanzen ihre Durchschlagskraft nicht verlieren soll. Außerdem steht im PVE-Modus »Rette die Welt« eine neue Flammen-Falle zur Verfügung. Diese ist darauf spezialisiert, arglose Feinde mit Feuerschaden zu grillen.

Was kommt mit Patch 3.4 und 3.5?

Nächste Woche steht Patch 3.4 an. Auf Reddit gaben die Entwickler per Roadmap auch einen kleinen Ausblick darauf, was uns erwartet. Die Quest-Line für das Spring-it-on-Event wird aktualisiert und zwei neue Helden sowie Combat-Pro-Support werden hinzugefügt. Des Weiteren dürfen natürlich auch einige Bug-Fixes nicht fehlen.

Für Patch 3.5 sollen dann weitere neue Helden, mehr Waffen und eine neue »Survive the Storm«-Karte folgen. Außerdem startet das »Into the Storm«-Event.

Quelle: Reddit