Auf der offiziellen Webseite von Epic Games hat das Unternehmen Crossplay für Fortnite zwischen Xbox One, PC, Mac, iOS und Android angekündigt. Ein paar Tage zuvor gab Epic bekannt, dass ebenfalls Playstation-4-Besitzer mit PC- und Mobile-Spielern zusammenkommen können. Crossplay zwischen Xbox One und Playstation 4 ist jedoch nicht möglich. Von Microsofts Seite aus wolle man das zwar gerne ändern, Sony kommt dem allerdings nicht entgegen.

Dabei handelt es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art. Sony hatte sich zuvor schon bei Rocket League gegen Crossplay mit Spielern auf der Xbox One ausgesprochen. Letzlich können sowohl Xbox One- als auch Playstation 4-Besitzer Crossplay in Fortnite nutzen, allerdings nicht untereinander. Das bestätigt der PR-Manager von Fortnite, Nick Chester, auf Twitter.

Xbox One players can play with PC, Mac, and mobile.



PlayStation 4 players can play with PC, Mac, and mobile.