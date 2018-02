Ein einzelner Satz im aktuellen Entwickler-Blog zu Fortnite: Battle Royale bringt Spieler auf die Barrikaden: »Wir arbeiten an Änderungen der Spielersuche, die darauf abzielen, dass Matches mit ähnlich fähigen Spielern gefüllt werden« heißt es da seitens Epic Games. Ein neues Matchmaking-System solle dann für ausgeglichene Runden sorgen. Das passt vielen Spielern nicht.

So werde es durch derlei Änderungen in jeder Runde schwierig, zu gewinnen. Es gebe dann keine leichten Runden mehr, da man immer auf dem selben Niveau antreten müsse. Einige Spieler argumentieren auch, dass das Matchmaking-System gut sei, so wie es aktuell ist. Andere Stimmen, die ein skillbasiertes System bevorzugen würden, bleiben in der Debatte leise.

Die negativen Kritiken überwiegen: Durch Änderungen würde Epic ein funktionierendes System unter Umständen verschlimmbessern. Frei nach dem englischen Merkspruch »Don't fix what ain't broken« solle Epic nicht versuchen, etwas zu reparieren, das nicht kaputt ist.

Offenbar ist der Aufschrei bei Epic nicht auf taube Ohren gestoßen. Der Entwickler reagierte bei Twitter und Reddit auf die Besorgnis in der Community.

We heard you loud and clear concerning changes to matchmaking! We'll be sorting through all of the feedback we've been given and take it into careful consideration before taking any steps.