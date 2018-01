Scharfschützen in Multiplayer-Shootern wie Fortnite: Battle Royale schüren das Ungerechtigkeitsgefühl ihrer Opfer wahrscheinlich mehr als jede andere Soldatenklasse. Da kommt man gerade aus dem Spawn rausgelaufen und - Bumm! - ist der Spaß schon wieder vorbei. Umgekehrt macht's natürlich umso mehr Spaß, wenn man selbst am Drücker ist und die Leute mit präzisen Schüssen aus dem Verkehr zieht.

Wer auf diese Art Sniper-Gameplay keine Lust hat, sollte um den neuen Spielmodus »Sniper Shootout« einen weiten Bogen machen. Der zeitlich limitierte Modus von Fortnite: Battle Royale versetzt jeden Spieler in die Rolle eines Scharfschützen. Oder zumindest beschränkt er die Möglichkeiten der Spieler so sehr, dass sie im Prinzip nur als Sniper enden können: Lediglich Scharfschützengewehre und Revolver sind erlaubt.

Immerhin gibt es mit dem Revolver noch ein Schießeisen für kurze Distanzen, damit man nicht mit dem riesigen Kolben auf zwei Meter Entfernung herumfuchteln muss. Sniper Shootout wird ab sofort bis zum 2. Februar verfügbar sein - allerdings lediglich im Squad-Modus.

Fancy yourself a good shot? The Sniper Shootout Limited Time Mode is live right now!



P.S. You'll have revolvers for those closer engagements. pic.twitter.com/glPhBUZZCu