Erstens: Fortnite verzeichnet immer mehr Spieler, zuletzt sogar so viele, um Konkurrent PUBG das Wasser zu reichen. Zweitens: Gaming zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten und ist längt ein wichtiger Teil der Popkultur geworden. Ergibt: Profi-Sportler bauen typische Szenen aus Fortnite: Battle Royale in ihren Torjubel ein. Wie das aussieht, zeigt folgendes Video aus der 3. Deutschen Liga:

Im Video kriecht der Torschütze Daniel Gordon vom Karlsruher SC wie ein ausgeknockter Spielcharakter in Fortnite: Battle Royale auf dem Boden. Sein Mitspieler Marc Lorenz schlägt dann mit einer imaginären Spitzhacke in typischer Schwungbewegung auf seinen kriechenden Kollegen ein. Während Fortnite-Spieler die Szene wohl sofort erkannt haben, dürften sich spielerisch unbedarfte Fußballfans fragend am Kopf gekratzt haben.

Die deutschen Fußballprofis sind bei weitem nicht die einzigen, die sich offen als Fans von Fortnite outen. Wir berichteten bereits, dass ein NBA-Basketballer seine Zuneigung zu Epics Last-Man-Standing-Shooter ausdrückt, indem er fesche Fortnite-Sneaker trägt.

Doch auch im Rugby in Australien tragen Spieler ihre Fortnite-Affinität beim Torjubel zur Schau:

"Blink and you'll miss that!"



The Warriors have hit back and we're level.#NRLSouthsWarriors 6-6 after 15 minutes.#TelstraPremiership #NRL pic.twitter.com/wwAhNZ8X17