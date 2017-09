Fortnite - Crossplay war ein Versehen, Xbox-Chef bedauert Abschaltung

Crossplay ist ja so ein bisschen der Mauerfall der Konsolenlandschaft. Playstation 4, Xbox One, Switch und PC miteinander verbinden, die Communitys teilen und trotzdem jeder Plattform ihre Alleinstellungsmerkmale bewahren - ein potenzielles Paradies der Eintracht. Allerdings hat sich Sony in der Vergangenheit als sehr zurückhaltend erwiesen, wenn's um diese Grenzüberschreitung geht - vor allem im Hinblick auf den direkten Konkurrenten Microsoft. Fortnite ist da ein gutes Beispiel.

Bei Reddit wurde nachweislich belegt, dass das Spiel ursprünglich Xbox- und PS4-Spieler miteinander verbunden hat. Ein User stolperte beim Zocken auf der Playstation über einen Gamertag, der aufgrund der Zeichenzahl unmöglich auf Sonys Plattform erstellt worden sein konnte. Die Suche führte ihn geradewegs zu Xbox Live.

Entwickler Epic hat das Feature aber offenbar prompt abgeschaltet. Gegenüber Gamespot äußerte sich das Team und betitelte die Crossplay-Möglichkeit als Konfigurationsfehler, der mit der Abschaltung behoben wurde. Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer zeigt sich bei Twitter enttäuscht: Er hätte Crossplay zwischen PS4 und Xbox One gerne gesehen.

I would have liked to see them leave it on.