Fortnite - Erste Details zu Patch 3.3, Loot-Lamas kommen

Erst letzte Woche ging das Update 3.2 von Fortnite online und brachte unter anderem den neuen 20vs20vs20vs20vs20-Modus. Auch diese Woche wollen die Entwickler von Epic Games einige Neuerungen in ihren Multiplayer-Shooter einbauen. Ein zweiminütiges Development Update gibt nun erste Infos zum Patch 3.3 und neuen tierischen Schatztruhen.

Lamas werden künftig nämlich in Fortnite Battle Royale als Lootboxen auftauchen. Genau wie Schatztruhen und Munitionskisten sollen die lustigen Tierchen überall auf der Map verteilt sein und euch mit Items versorgen.

Systems designer Eric Williamson provides more info on the delay of the Jetpack and hints at the new feature coming to Battle Royale. pic.twitter.com/K3EBn5Iapa