Fortnite - Jetpack für Battle Royale angekündigt

Könnte 2018 das Jahr des Jetpacks werden? Okay, vielleicht ein bisschen vorschnell beurteilt, aber neben dem Jetpack-Cargo-Modus von Star Wars: Battlefront 2 erhält nun auch Fortnite einen Düsenantrieb zum Drüberschnallen. Das verrät zumindest eine Coming-Soon-Beschreibung im Spiel.

In einem Spiel, das so stark auf Vertikalität und Höhenvorteile setzt wie Fortnite: Battle Royale, könnte die manuelle Schubdüse spannende neue Strategien ermöglichen - beispielsweise einen effizienten Konter gegen tödliche Treppen- und Festungskonstruktionen.

Bisher gibt es an der Front bereits das Jump Pad, das Spieler in die Höhe katapultiert. Ein Jetpack ergänzt diese Fähigkeit natürlich um zusätzliche Flexibilität. Weitere Infos seitens Epic gibt's bisher nicht, dafür aber viele Spekulationen der Fans: Wahrscheinlich werde das Item mit begrenztem Treibstoff an den Start gehen und keine Ballereien in der Schwebe erlauben.

Offenbar wollen die Entwickler mit dem Jetpack das Lategame einer Partie spürbar dynamischer gestalten. Fliegende Spieler könnten Feinden, die sich in Festungen verbunkert haben, eine ziemliche Plage werden. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir neue Infos zum Jetpack haben.

