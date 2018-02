Fortnite - PvE-Modus »Save the World« aktuell zum halben Preis

Season 3 von Fortnite steht in den Startlöchern, und pünktlich zum Ende von Season 2 veranstaltet Epic einen Sale, in dem man den PvE-Modus zum halben Preis schießen kann. Für die extrem beliebte und kostenlose PvP-Variante Fortnite Battle Royale benötigt man das Hauptspiel und die Koop-Kampagne »Save the World« zwar nicht, dahinter verbirgt sich aber trotzdem eine launige Spielerfahrung für Interessierte.

Die Rabattaktion erstreckt sich über alle Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One. Die Preise staffeln sich wie folgt:

Fortnite Battle Royale: Kostenlos

PvE Standard Edition: 20 Euro (reduziert von 40 Euro)

PvE Deluxe Edition: 30 Euro (reduziert von 60 Euro)

PvE Super Deluxe Edition: 45 Euro (reduziert von 90 Euro)

PvE Limited Edition: 75 Euro (reduziert von 150 Euro)

Die Editionen unterscheiden sich durch die Anzahl an Bonus-Helden, Waffen-Packs und Co., bereits mit der Standard Edition sollte man aber ausreichend gut fahren. Im PvE gibt es übrigens Daily Challenges, mit denen man sich die Premium-Währung V-Bucks verdienen kann. Mit der lässt sich wiederum der Battle Pass kaufen, der im Battle Royale exklusive Belohnungen freischaltet.

Alternativ kann man sich diese V-Bucks auch mit echtem Geld kaufen. In unserer News zu den Belohnungen des Battle Pass für Season 3 findet ihr mehr Infos dazu. Auch die aktuellen Patch Notes für den Start von Season 3 stehen schon fest.