Fortnite - So viel verdient Rekord-Streamer Ninja im Monat

Tyler Blevins ist Twitch-Usern wohl besser bekannt als Ninja. Der Fortnite-Streamer ist aktuell der beliebteste Kopf auf Amazons Streaming-Plattform und damit auch einer der absoluten Topverdiener.

Nun hat er einen Forbes-Bericht bestätigt, der behauptete er würde mehr als 500.000 Dollar im Monat verdienen. Diese unglaubliche Zahl erreicht er im Wesentlichen durch Twitch-Abos seines Kanals, von denen er einen Teil der Erlöse erhält.

Gegenüber CNBC erklärte der 26-Jährige, dass sein Einkommen sich aus seinen 3,7 Millionen Followern auf Twitch, 5 Millionen YouTube-Abonennten und Millionen weiterer Social-Media-Follower zusammensetzt. Ninja verriet zudem, dass er stark von einer Promotion-Aktion zwischen Twitch und Fortnite-Entwickler Epic profitiert hat. Diese bot Abonnenten von Twitch Prime Loot für Fortnite.

Ebenso für Aufsehen sorgte kürzlich einer seiner Streams, bei dem er mit dem Rapper Drake Fortnite spielte.

Allein durch diese Aktion soll er 10.000 zusätzliche Abonnenten erhalten haben. Warum er so erfolgreich ist, erklärt sich Ninja folgendermaßen:

Ein weiterer Faktor sei seine Persönlichkeit:

Mit dem Geld das er verdient, geht Ninja nach eigenen Angaben sorgsam um. "Ich investiere und spare definitiv so viel es geht. Ich plane jetzt nicht, damit irgendetwas Verrücktes zu machen."

Der ehemalige Halo-Profi hat auch einen wichtigen Ratschlag an alle Gamer, die es ihm gleichtun wollen, denn für Videospiele seine Ausbildung schleifen zu lassen, kam für ihn nie in Frage:

"Ich habe meinen Job bei Noodles & Company behalten und bin auf dem College geblieben, während ich all diese Dinge gemacht habe. Ich war weiterhin gut in der Schule und habe mich auf meine Zukunft konzentriert, während ich am Streaming und den Wettbewerben in Halo gearbeitet habe. Ich ermutige alle, das auch so zu tun. An alle Kinder da draußen: Ihr könnt nicht einfach alles fallenlassen, um euer Geld mit Videospielen zu verdienen. "