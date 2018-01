Freitag der 13. - Update bringt weitere Map und neuen Killer Jason V

Was ist schlimmer als ein Jason? Mehrere! Der Multiplayer-Horrortitel Freitag der 13. hat ein neues Update erhalten. Das fügt unter anderem eine neue Map und mit Jason V einen neuen Killer hinzu.

Jason V ist der Killer aus dem fünften Film zu Freitag der 13. mit dem Untertitel »Ein neuer Anfang«. Der neue Teenie-Schlächter ist ab jetzt im Multiplayer und Offline-Modus mit Bots spielbar. Der Bot-Modus ist mit dem Dezember-Update dazugekommen.

Der neue Jason verfügt über die drei Grab Kills »Hedge Trimmer«, »Last Breath« und »You're So Vein«. Ein neuer Grab Kill, »Rugby Player«, wird auf Level 108 für 2500 CP freigestaltet. Passend zum Filmsetting kommt als neue Map das Pinehurst Youth Developement Center aus Teil 5 dazu.

Sonst bringt der Patch einige Bug Fixes und kleinere Änderungen mit. So wurde die Anzahl an Taschenmessern und Medizin-Sprays auf den Karten verringert. Jason wurde dafür verbessert: Der Killer startet nun mit zwei Wurfmessern und kann sich etwas schneller bewegen. Er verfügt zudem über eine leicht vergrößerte Reichweite, wenn er jemanden greifen will.

