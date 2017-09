Game of Thrones - Mobile-Spiel Conquest angekündigt

Eigentlich verwunderlich, dass die Erfolgsserie Game of Thrones noch nicht viel früher in ein halbgares F2P-Multiplayerspiel verwandelt wurde. Doch dieses Versäumnis holen nun Warner Bros Interactive und Entwickler Turbine mit Game of Thrones: Conquest nach. Turbine haben unter anderem die MMO-Spiele Der Herr der Ringe: Online und Asheron's Call entwickelt.

Im Mobile Game, das Ende des Jahres für iOS und Android-Systeme erscheint, gilt es natürlich, mit dem gewählten Haus in Westeros auf den Eisernen Thron zu gelangen und dabei Textblöcke mit den gezeichneten Portraits der TV-Figuren wegzuklicken. Den ersten Screenshots nach zu urteilen wird sich GoT: Conquest wenig überraschend an der oft kopierten Clash-of-Clans-Formel bedienen und dem Spielprinzip die Serien-Lizenz überziehen. Wem der Burgenbau zu langsam vorangeht, kann (und soll) mit Echtgeld-Währung diesen Prozess beschleunigen können. Da fragt man sich doch glatt, was schlimmer ist: White Walker oder In-App-Purchases in Videospielen.

Auf der offiziellen Webseite können interessierte Spieler sich bereits jetzt registrieren und vormerken lassen, um den Start nicht zu verpassen. Als Belohnung lockt der Entwickler mit einem »Prepare for War«-Paket, das diverse Ingame-Items, Bonus-Ressourcen und Gold verspricht. Angeblich soll dieses Paket einen Gegenwert von 50 US-Dollar besitzen.