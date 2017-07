Game of Thrones - Guide: Staffel 7 bei Sky, Amazon und iTunes streamen

Der Winter ist da! Zum Start der Staffel 7 von Game of Thrones fassen wir alle Möglichkeiten zusammen, die neuen Episoden in Deutschland legal zu schauen. Ganz einfach kostenlos im Fernsehen gibt es die Serie zum Staffelbeginn nicht, denn die Rechte liegen beim PayTV-Sender Sky. Allerdings müssen Sie den nicht zwangsweise abonnieren: Mit Amazon, iTunes und dem Sky Ticket haben Sie eine Reihe von Alternativen zur Auswahl. In diesem Artikel stellen wir sie vor.

Warum berichtet GameStar über Serien?



Unser Kernthema bleiben selbstverständlich PC-Spiele - aber Game of Thrones ist ein gewaltiges Entertainment-Phänomen, und wir wissen aus Erfahrung, dass sich unsere Leser enorm dafür interessieren. Wie übrigens auch die ganzen Thrones-Fans in der Redaktion! Die haben nämlich schon die Bücher verschlungen, bevor's cool war! Deswegen haben wir uns entschieden, diese Serie stärker als üblich mit Artikeln zu begleiten. Dabei wollen wir Game of Thrones aber auch aus Spielersicht behandeln und dem Thema damit andere Perspektiven abgewinnen als reine TV-Seiten.



Game of Thrones im Sky-Abo: Sky Go, Sky on Demand, Sky Atlantic

Im Online-Stream von Sky sehen Sie die neuen Folgen zuerst, und zwar Sonntagnacht ab 3 Uhr. Es stehen die deutsche Sprachausgabe und das englische Original zur Wahl.

Ein Sky-Entertainment-Abo kostet mindestens 17 Euro im Monat, für weitere Zusatzoptionen wie Filme oder die Fußball-Bundesliga werden Extra-Gebühren fällig. Zum Start von Game of Thrones Staffel 7 sind die ersten drei Monate allerdings kostenlos. Abonnenten haben drei Optionen, Game of Thrones zu schauen:

Sky On Demand: Im Sky-Abo gibt es den On-Demand-Dienst kostenlos dazu. Erforderlich ist ein Sky-Festplattenreceiver, der die gewünschten Inhalte jederzeit auf Abruf über eine Internet-Verbindung auf den Fernseher streamt.

Im Sky-Abo gibt es den On-Demand-Dienst kostenlos dazu. Erforderlich ist ein Sky-Festplattenreceiver, der die gewünschten Inhalte jederzeit auf Abruf über eine Internet-Verbindung auf den Fernseher streamt. Sky Go: Ebenfalls gratis im Sky-Abo enthalten ist Sky Go, womit Sie die Folgen auch ohne Receiver auf PC, iPad und iPhone sowie Android-Geräten streamen können. Mit dem kostenpflichtigen Zusatzpaket Sky Go Extra für 5 Euro im Monat lassen sich die Episoden auch zum Offline-Schauen herunterladen.

Ebenfalls gratis im Sky-Abo enthalten ist Sky Go, womit Sie die Folgen auch ohne Receiver auf PC, iPad und iPhone sowie Android-Geräten streamen können. Mit dem kostenpflichtigen Zusatzpaket Sky Go Extra für 5 Euro im Monat lassen sich die Episoden auch zum Offline-Schauen herunterladen. Sky Atlantic: Jeden Montagabend wird die neue Folge auf dem PayTV-Sender Sky Atlantic ausgestrahlt, der über das Sky-Entertainment-Abo empfangen werden kann. Hier läuft die Folge in der deutschen Sprachausgabe.

Game of Thrones ohne Sky-Abo: Das Sky Ticket

Auch ohne den ganzen Sender zu abonnieren, können Sie mit dem Sky Ticket Game of Thrones online schauen - zur gleichen Zeit wie Abonnenten, also Sonntags ab drei Uhr in der Nacht, ebenfalls auf Deutsch und Englisch. Verschiedene Pakete wie Entertainment-Serien und Cinema-Filme lassen sich monatlich zu einem Festpreis buchen und dann jederzeit streamen.

Dabei bietet Sky aktuell ein besonders günstiges Angebot: Mit einem Sky Ticket für gerade mal zwei Euro schauen Neukunden die komplette Staffel 7 von Game of Thrones (und alle anderen Serien, die im Entertainment-Ticket enthalten sind). Danach können Sie problemlos direkt wieder kündigen. Allerdings muss die Kündigung spätestens eine Woche vor Ende August erfolgen, sonst verlängert sich das Ticket automatisch zum Preis von 10 Euro im Monat. Sky Ticket lässt sich auf dem PC, Apple- und Android-Geräten sowie per App für Xbox One, Playstation 3 und Playstation 4 abrufen.

Staffel 7 bei Amazon Video

Kurz nach der Ausstrahlung auf Sky erscheint Staffel 7 auch bei Amazon. Dort gibt es jede Folge am Dienstag nach ihrer Premiere zu kaufen. Die Episoden sind nicht Teil von Amazon Prime, sondern kosten jeweils 3 Euro. Wie bei Sky können Sie die Staffel auch hier wahlweise auf Deutsch oder Englisch schauen.

Staffel 7 bei iTunes

Zeitgleich zum Amazon-Release wird Game of Thrones auch bei iTunes zum gleichen Preis verfügbar. Allerdings müssen Sie hier deutsche und englische Folgen separat kaufen, statt sie in einem Paket zu bekommen.

Game of Thrones auf Netflix?

Wie schon die letzten Jahre bleiben Netflix-Kunden bei Game of Thrones außen vor: Die Serie ist dort nicht Teil des Streaming-Angebots.

Game of Thrones im FreeTV auf RTL 2

Traditionell läuft Game of Thrones im FreeTV bei RTL 2 - allerdings fast ein Jahr nach der Premiere auf Sky. Wer also gänzlich kostenlos schauen will, muss sich sich noch eine ganze Weile gedulden. Aktuell gibt es noch keine konkreten Termine für Staffel 7 auf RTL 2.

Wenn Sie vor dem Start von Staffel 7 noch einmal ihre Erinnerung auffrischen wollen, empfehlen wir Ihnen unsere Zusammenfassung der Staffeln 1 bis 6 von Game of Thrones.