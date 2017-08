Die siebte Staffel Game of Thrones wurde in den letzten Wochen mehrfach Opfer von Leaks. Zunächst haben Hacker HBO damit gedroht, Skripte von bisher unveröffentlichten GoT-Episoden zu veröffentlichen und dann stellt HBO Spain auch noch aus Versehen die sechste Folge von Staffel sieben schon mehrere Tage vor ihrer Premiere online.

In einem Interview mit Entertainment Weekly hat Nikolaj Coster-Waldau, Serien-Fans wohl besser bekannt als der »Königsmörder« Jaime Lannister, einen Vorschlag gemacht, wie man bei der achten Staffel Game of Thrones Leaks verhindern könnte. Die innovative Idee des Schauspielers: Statt die Drehbücher per E-Mail an alle Darsteller zu schicken, sollten die Serienmacher wieder echte Bücher nutzen.

"Wir mussten all diese E-Mail-Accounts einrichten und sie mussten drei- und vierfach überprüft werden. Und natürlich kam es nun trotzdem zu diesem riesigen Hack! [...] Ich denke, sie werden uns die Drehbücher in Zukunft wieder direkt in die Hand überreichen. Gebt uns einfach gebundene Bücher statt all dieser E-Mails und dem digitalen Kram!"

Nur noch acht Episoden Game of Thrones

Bleibt abzuwarten, ob D. B. Weiss und David Benioff, die Verantwortlichen für die HBO-Serie, auf Coster-Waldau hören und sich an den Vorschlag halten werden. Es müssen ja nur noch zwei Folgen der siebten Staffel und gerade einmal sechs Episoden der achten Staffel über die Bühne gebracht werden. Wie viele Leaks kann es da schon noch geben?

Wer erfahren will, wie der Kampf um den Eisernen Thron von Westeros aktuell steht, kann sich unsere Review zur fünften Episode der siebten Staffel »Ostwacht« durchlesen.