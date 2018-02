Gewinnspiel für GameStar Plus - Far Cry 5 schon vor Release bei Ubisoft in Berlin spielen!

Hassprediger Joseph Seed und seine Redneck-Apostel wetzen schon die Kruzifixe: Am 27. März 2018 erscheint Far Cry 5, das seine Open-World-Schießereien diesmal ins von einer Weltuntergangssekte geplagte Monatana verlegt und nicht nur um lenkbare Flugzeuge bereichert, sondern auch um einen Koop-Modus: Die komplette Kampagne lässt sich zu zweit bestreiten!



Wer Seed & Co. schon jetzt heimleuchten möchte, braucht dafür nur GameStar Plus - und etwas Glück: Wir laden nämlich acht User von GameStar Plus dazu ein, Far Cry 5 schon vor dem Release zu spielen.



GameStar Plus - Alle Vorteile auf einen Blick

Denn am 8. März 2018 veranstaltet Ubisoft in der Berliner Auferstehungskirche ein Event inklusive Chor, Verpflegung - und natürlich Spielstationen: Auf der PlayStation 4 Pro könnt ihr Far Cry 5 in 4K-Auflösung ausgiebig spielen, Flugzeuge klauen, Kultistenlager ausräuchern, KI-Begleiter anheuern - oder einfach in Ruhe angeln. Mit Vor Ort ist GameStar-Redakteur Michael Graf, der sich gerne als Koop-Partner zur Verfügung stellt.



Los geht's um 12 Uhr, das Event dauert offiziell bis 18 Uhr. Wer mag, kann danach noch eine oder zwei Stunden länger bleiben und weiterspielen. Oder das Buffet leeressen. Oder mit Micha plaudern. Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 18 Jahre, die Kosten für Anreise und eventuelle Unterkunft können wir leider nicht übernehmen.

Um teilzunehmen, müsst ihr einfach das Gewinnspielformular bis zum 28. Februar um 23:59 Uhr unten ausfüllen und einige Fragen zu Far Cry beantworten. Eine Registrierung bei Gleam.io ist dafür nicht notwendig - es reicht die Eingabe einer E-Mailadresse.

Die Gewinner werden umgehend benachrichtigt.