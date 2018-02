Gigantic - Shooter wird im Juli eingestellt, letztes Update erschienen

Vor einiger Zeit haben die Entwickler von Gigantic verkündet, dass ihr Studio bald schließen wird. Der Support und die Server für den MOBA-Shooter werden am 31. Juli 2018 eingestellt, heißt es auf der offiziellen Webseite. Das Januar-Update ist somit das letzte, das für Gigantic erscheinen wird.

Die letzten Monate werden alle Helden kostenlos spielbar sein, da der Kauf von Rubiine und Helden-Packs deaktiviert wurde. Bereits erspieltes In-Game-Geld kann im Shop für vergünstigte Items losgeworden werden.

Die Entscheidung das Spiel einzustellen war für die Entwickler nicht leicht. In den letzten Monaten haben die Teams von Motiga und Perfect World nach Möglichkeiten gesucht, Gigantic am Leben zu erhalten. Doch eine geeignete Lösung wurde nicht gefunden.

Die Entwickler bedanken sich trotzdem für die Unterstützung der Community, doch letztendlich habe es nicht gereicht. Ihre abschließenden Worte waren:

"Gigantic bleibt eine Herzensangelegenheit für die Teams von Motiga und Perfect World, die an dem Spiel gearbeitet haben. Es schmerzt uns, es loszulassen, und wir können nicht allen genug danken, die in Gigantic und seiner Vision etwas Besonderes gesehen haben. Wir hoffen, dass Sie bis zum 31. Juli weiterhin Gigantic genießen, solange die offiziellen Server online bleiben. Ein letztes GIGANTISCHES Dankeschön an unsere großartige Gemeinschaft, und während die Segel hoch sind, sehen wir uns auf dem Luftschiff!"