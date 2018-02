GOG.com - Verschenkt für kurze Zeit Dungeons 2

In China wurde am Freitag das Jahr des Hundes eingeläutet. Zu diesem Anlass hat die Spieleplattform GOG zahlreiche Blitzangebote zu bieten. Darunter auch Dungeons 2, welches für kurze Zeit sogar kostenlos zu haben ist. Das Aufbau-Strategiespiel ist noch bis zum 18. Februar um circa 15 Uhr gratis erhältlich. Üblicherweise kostet das Spiel rund 20 Euro. Wer sich das Angebot nicht entgehen lassen möchte, schaut am besten gleich auf der Seite von Dungeons 2 auf GOG.com vorbei.

Mehr: Darksiders 3 & Biomutant - THQ Nordic wird große Marken DRM-frei bei GOG anbieten

Was ist Dungeons 2?

Dungeons 2 gilt als geistiger Nachfolger von Dungeon Keeper. Die Einzelspielerkampagne bietet zehn Missionen. Unter der Erdoberfläche baut der Spieler sich ein Verlies und sammelt unterschiedliche Kreaturen um sich. Sobald der Dungeon ausreichend aufgebaut ist und die Horde an Monstern groß genug ist, gilt es Menschensiedlungen an der Oberfläche anzugreifen. Im Gegensatz zu Dungeon Keeper wartet man also nicht, bis man selbst angegriffen wird, sondern geht selbst in die Offensive.

Im Test: Dungeons 2 - Unten Handarbeit, oben Klickorgie