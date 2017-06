Griftlands - Ausnahme-Indie-Entwickler Klei kündigt Sci-Fi-Rollenspiel an

Griftlands heißt das neueste Spiel von Klei Entertainment. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Sci-Fi-Rollenspiel mit gezeichneter 2D-Grafik, Partyverwaltung und Rundenkämpfe. Der Titel wurde im Rahmen der PC Gamer Show 2017 präsentiert.

Ein erster Trailer (unterhalb) zeigt, was Spieler von Griftlands erwarten dürfen. Das kanadische Studio Klei ist für eine Reihe an Indie-Hits bekannt, darunter Mark of the Ninja, Don't Starve und Invisible, Inc.