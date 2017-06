Jetzt mit Plus alles auf einer Seite lesen Jahres-Abo UNSER TIPP 12 Monate Bester Preis Heftarchiv jederzeit buchbar 2,99€ pro Monat Auf geht's Quartals-Abo 3,99€ pro Monat 3 Monate 20% günstiger als Flexi-Abo Heftarchiv jederzeit buchbar 3,99€ pro Monat Auf geht's Flexi-Abo 4,99€ pro Monat 1 Monat Monatlich kündbar Heftarchiv jederzeit buchbar 4,99€ pro Monat Auf geht's

PC Gaming Show - Übersicht: Alle Spiele, Trailer und Infos vom E3-Event

Auf der E3 2017 fand erneut die PC Gaming Show statt und lieferte mit Age of Empires und XCOM 2: War of the Chosen so einige PC-Kracher! Wir fassen alle Ankündigungen und Videos zusammen.

von Maurice Weber,

13.06.2017 21:30 Uhr