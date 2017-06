GTA 5 - Modding-Tool Open IV nach Update wieder nutzbar

Das Modding-Tool Open IV ist wieder online. Erst vor Kurzem musste die Plattform für Singleplayer-Mods in GTA 5 nach einer Unterlassungsaufforderung von Take Two abgeschaltet werden. Inzwischen steht aber ein Update zur Verfügung, dank dem Open IV wieder funktioniert und die rechtlichen Schwierigkeiten offenbar geklärt sind.

Grund für die Abschaltung war, dass Open IV durch Bugs auch den Multiplayer-Modus von GTA 5 beeinflussen würde, da durch die Mods bestimmte Sicherheitsmechaniken ausgehebelt werden konnten. Nach einem Shitstorm der Community gegen Rockstar und Grand Theft Auto 5 haben die Entwickler nun allerdings doch nochmal ihre Meinung geändert und sich scheinbar mit den Entwicklern der Modding-Plattform geeinigt. Ein offizielles Statement zum neuen Update gibt es bislang aber noch von keiner der beteiligten Parteien.

Mehr dazu: Rockstar schließt Open IV per Abmahnung

Kurz vor dem Release des Updates hat Rockstar allerdings ein allgemeines Statement zum Singleplayer-Modding abgegeben. Darin heißt es unter anderem, dass Take-Two keine rechtlichen Mittel gegen Projekte ergreifen werde, die sich ausschließlich auf den Solomodus konzentrieren:

"After discussions with Take-Two, Take-Two has agreed that it generally will not take legal action against third-party projects involving Rockstar's PC games that are single-player, non-commercial, and respect the intellectual property (IP) rights of third parties. "