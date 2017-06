GTA 5 - Rockstar schließt beliebte Mod-Plattform per Abmahnung

Open IV ist wohl die beliebteste Plattform, wenn es darum geht, Mods für GTA 5 zu erstellen. Modder nutzen es, um Videos im Spiel zu erstellen, die nicht mit dem integrierten Video-Editor möglich wären, neue Objekte wie Fahrzeuge hinzuzufügen oder bestehende 3D-Modelle auszutauschen.

Das wird nun nicht mehr möglich sein, denn nach über zehn Jahren wurde das Mod-Tool nach einer Unterlassungsklage von Rockstar und Take Two offline genommen. Es kommen keine neuen Updates mehr und man kann das Programm nicht mehr herunterlanden.

Als Begründung nennt Rockstar, dass Open IV »Dritten erlaubt, die Sicherheitsfunktionen außer Kraft zu setzen und so die Software so anzupassen, wie es Bestimmungen von Take Two widerspricht«. Rockstar betont, dass sich die Regeln für das Modding von GTA 5 nicht geändert hätten und im Singleplayer weiterhin kein Problem mit Mods bestehe. Problematisch sei aber der Multiplayer, den man schützen wolle, indem man unfaire Vorteile oder eine negative Beeinflussung des Gameplays durch Mods verhindere.

GTA 5 - Open IV - Liberty City in GTA 5 per Mod - Screenshots ansehen

Warum die Modder keinen Prozess wollen

Open IV soll zwar weder GTA Online beeinflussen, noch veröffentlichte oder vertrieb man bestehende Daten oder den Code des Spiels, Rockstars Entscheidung steht aber wohl fest. Anfechten vor Gericht will man sie trotzdem nicht, selbst mit guten Chancen auf einen Sieg:

"Ja, wir können vor Gericht gehen und beweisen, dass unser Modding dem Fair-Use-Gesetz entspricht und unsere Arbeit legal ist. Ja, wir könnten. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Eine Gerichtsverhandlung würde mindestesns ein paar Monate dauern und viel Aufwand erfordern und am Ende bekommen wir bestenfalls gar nichts. Zeit damit zu verbringen, den Status Quo wiederherzustellen ist wirklich unproduktiv und all das Geld könnte unseren Zeitverlut nciht wiedergutmachen. Deshalb haben wir uns entschieden, ihren Forderungen nachzugeben und Open IV nicht weiter zu vertreiben."

Viele Modder zeigen sich schockiert und betroffen über die Entscheidung. Open IV sei ein deutlich mächtigeres Mod-Tool gewesen als die typischen Trainer. So wurde auch die berühmte Liberty City Mod mit Open IV erstellt. Modding ist seit dem PC-Release nicht mehr wegzudenken: Eine Übersicht über die besten, verrücktesten und praktischsten GTA Mods finden Sie in unserem großen Mod-Special.