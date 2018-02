GTA Online - Geldgeschenk für alle Spieler und neuer Rennwagen

GTA Online wartet aktuell mit dicken Geldgeschenken auf. Rockstar schenkt Spielern, die sich zwischen dem 16. und 26. Februar im Spiel eingeloggt haben, 250.000 GTA-Dollar pro Nase und nennt das Ganze »Steuerrückzahlung«, wie wir bereits berichteten. Ab jetzt gehen die Auszahlungen raus.

Das ist aber noch nicht alles, denn wer zwischen dem 16. und 26. Februar Geld ausgegeben hat, der erhält für jeden bezahlten GTA-Dollar zehn Prozent zurück. Das Rückzahlungslimit hat Rockstar auf eine Million GTA-Dollar festgelegt.

Beide Belohungen können nicht mehr nachträglich ergattert werden. Wer den Aktionszeitraum verpasst hat, geht leer aus. Solltet ihr qualifiziert sein, jedoch momentan noch auf eure Auszahlung warten, dann geratet nicht in Panik. Laut Rockstar erfolgen die Zahlungen zwischen dem 27. Februar und dem 6. März. Es kann also noch ein wenig dauern, bis die Steuerrückzahlung auf eurem Konto landet.

Mehr zu GTA Online: Rockstar sichert sich Markenrecht für GTaO

Weitere Aktionen und neuer Sportwagen

Möglichkeiten Geld im Spiel auszugeben, gibt es ja genug. Eine neue Option ist der Pfister Comet SR, ein Sportwagen, der ab sofort bei Legendary Motorsport für 1.145.000 GTA-Dollar zu erwerben ist.

Für Unternehmer gibt es zudem in den kommenden Tagen mehr Geld. Zwischen dem 27. Februar und dem 5. März regnet es in den folgenden Missionen und Modi die doppelte Menge an Ingame-Währung:

Verkaufsmissionen aus Gunrunning (Müssen über den Laptop im Bunker initiiert werden)

Spezialfahrzeug-Missionen (Müssen über den Laptop im Bunker initiiert werden)

Air Quota Luftkampf

Verwandlungsrennen, die von Rockstar erstellt sind

Zusätzlich gibt es noch ein paar Rabatte auf Fahrzeuge und Verbesserungen. Die folgenden Einkäufe kosten bis zum 5. März 25 Prozent weniger:

Flugzeuge

Mammoth Avenger

P-996 Lazer

Volatol

Western Company Seabreeze

Basis-Verbesserungen

Basis-Stile

Basis-Grafiken

Überwachungsraum

Fahrzeuge