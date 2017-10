Guild Wars 2: Path of Fire im Test - Zurück zu den Wurzeln

Das Zweite, was den Helden Tyrias auffallen dürfte, wenn sie die Welt von Guild Wars 2: Path of Fire betreten? Die Weite. Nach den fast schon klaustrophobischen Dschungel-Maps des ersten Addons Heart of Thorns (Oktober 2015) lässt uns Path of Fire wieder den Himmel sehen, lässt unserer Augen wieder über sanfte Hügel gleiten, lässt uns am Horizont mächtige Berge erahnen. Das Erste, was den Helden Tyrias indes auffallen dürfte? Dass sie vom Rücken eines Raptors auf die neue Landschaft schauen. Path of Fire bringt erstmalig Reittiere ins Guild-Wars-Universum.

Mein Känguhase

Diese Reittiere sind das zentrale Element des Addons. Sie dienen nicht nur dazu, auf den Maps schnell von A nach B zu kommen, man braucht sie vielmehr, um überhaupt von A nach B zu kommen. Wobei A oft ein Punkt unten auf einer Karte ist, während es sich bei B vielleicht um einen Aussichts- oder Beherrschungspunkt (benötigt man seit Heart of Thorns, um neue Fähigkeiten freizuschalten) handelt, der irgendwo an einer Klippe weit über uns befindet.

Wenn's steil nach oben geht, ziehen wir den Springer, der an eine Mischung aus Känguru und Hase erinnert und enorme Höhenunterschiede mit seinen muskulösen Beinen überwinden kann. Müssen wir irgendwie über Schwefelfelder drüber, ist der Schweberochen an der Reihe. Und so weiter und so fort. Details zu den Reittieren findet ihr im entsprechenden Kasten auf Seite 64.

Die Karotte

Path of Fire wird durchs clevere Layout der Maps und den Fähigkeiten der Tierchen zu einem noch motivierenderen Erkundungsspiel, als es das Guild Wars 2 schon vorher war. Und das geht so: Wir bekommen durch das Erledigen einer kleinen Aufgabe und gegen etwas Gold und anderen Kram (ja, auch Path of Fire führt wieder eine neue Währungsart ein, seufz) ein Reittier. Der Springer etwa kann auch in seiner Basisversion schon recht hoch hüpfen, aber erst, wenn wir seinen dritten Beherrschungspfad freigeschaltet haben, springt er geradezu lächerlich hoch.

Um diesen Pfad zu aktivieren, benötigen wir ganz klassisch Erfahrungspunkte und natürlich Beherrschungspunkte. Beides verdienen wir durch alles Mögliche, etwa durchs Durchspielen der Story oder durch den Abschluss von Erfolgen (Sammlungen, Events etc. pp.). Oder eben durchs Erkunden der Maps und durchs Erreichen wichtiger Orte. Und wenn wir dann einen neuen Beherrschungspfad für ein Tierchen aktiviert haben, können wir wieder neue Orte erreichen und weitere Punkte unter »gesehen und erledigt« abhaken.

Die grundlegende Idee hinter der ganzen Reittier-Nummer ist also relativ simpel, in ihrer Ausführung hingegen gestaltet sie sich höchst durchdacht. Wer einmal gerafft hat, wie er an den südöstlichsten Aussichtspunkt in der Domäne Vaabi kommt, wird sich jedenfalls freuen wie ein Schneekönig, und Freude ist bekanntlich die beste Belohnung. Angeblich soll man ja in diesen kleinen Tempel auch durch eines der Fenster reingleiten können, Gleiterbeherrschung aus Heart of Thorns vorausgesetzt, aber nach nur einem Versuch haben wir dieses Unterfangen aufgegeben und nach einem schlaueren Weg gesucht. Tipp: Man muss sich nach unten orientieren, um oben ans Ziel zu kommen.

Wer beim Wort Beherrschungspfad einen leichten Ausschlag bekommt, weil er an den Grind in Heart of Thorns denkt, um an die nötigen Erfahrungspunkte für die einzelnen Pfade zu kommen, den können wir beruhigen. Die Tierchen auszubauen, geht tatsächlich vergleichsweise flott. Und mehr Beherrschingspfade als die der Mounts gibt's in Path of Fire nicht.