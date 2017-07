Seit dem 5. Juli 2017 findet in Blizzards Sammelkartenspiel Hearthstone das sogenannte Sonnenwendfest statt. Dies bringt nicht nur ein neues Kartenchaos in das Spiel, bei dem die Spieler gegen eine »Minime«-Version von Ragnaros spielen dürfen, sondern auch doppelte Goldbelohungen für Quests.

Wie lange das aktuelle Event andauern wird, lässt sich sich aus dem offiziellen Blogbeitrag nicht herauslesen. In der Regel dauern Kartenchaos-Runden aber immer bis zum folgenden Montag, voraussichtlich endet es also am 10. Juni um 6 Uhr morgens unserer Zeit.

Mit der nächsten großen Erweiterung zum Kartenspiel wird übrigens Ende August gerechnet.

