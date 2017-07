Hearthstone - Neuer Patch verändert Arena-Balance grundlegend

Zum 10. Juli hat Blizzard den Patch 8.4.4 für Hearthstone veröffentlicht. Der markiert den Startschuss für den Vorverkauf der im August erscheinenden Erweiterung Ritter des Frostthrons. Außerdem wird die Arena umfassend angepasst und die mächtige Karte »Abstieg in die Tiefe« wird neu balanciert.

Zu Abstieg in die Tiefe heißt es in den offiziellen Patch Notes:

Der Text von Abstieg in die Tiefe lautet jetzt: »Quest: Spielt 5 Diener mit dem gleichen Namen aus. Belohnung: Kristallkern«

lautet jetzt: Abstieg in die Tiefe ist unvergleichlich mächtig gegen mehrere langsamere, auf Kontrolle getrimmte Decks und wird so oft gespielt, dass diese Decks aus dem Spiel verdrängt werden. Die Deckvielfalt im gewerteten Modus ist zwar relativ hoch, eine Änderung an Abstieg in die Tiefe war aber trotzdem berechtigt, um diese Entwicklung in Zukunft aufrecht erhalten zu können.

Abstieg in die Tiefe kann ab jetzt bis zum 24. Juli für den vollen Arkanstaubwert entzaubert werden.

Angstkarte jetzt seltener

Die Chancen auf bestimmte Karten bei der Deckzusammenstellung wurden angepasst. Beispielsweise wird ein Spieler Karten aus dem Set »Reise nach Un'Goro« 50 Prozent häufiger sehen. Bis auf Bösartiges Jungtier, dessen Auftauchen in der Auswahl um 50 Prozent reduziert wurde.

Bösartiges Jungtier kostet nur 3 Mana bei 3 Schaden und 3 Lebenspunkten und kann per Adapt-Fähigkeit nach jedem Angriff gegen gegnerische Helden einen neuen Bonus wie Windfury, Gottesschild, plus 3 Leben/Schaden und so weiter erhalten. Das war vielen Spielern und wohl auch Blizzard einfach zu stark, zumindest wird die Karte nun seltener auftauchen.

Die vollständigen Patch Notes in deutscher Sprache finden sich unterhalb.

Patch Notes für 8.4.4

Arena

Hinweis: Neutrale Karten bilden die Grundlage bei der Deckzusammenstellung in der Arena.

Durchschnittlich bestehen Arenarunden aus 60 % gewöhnlichen, 28 % seltenen, 10 % epischen und ungefähr 2 % legendären Karten.

Diener einer bestimmten Klasse werden um 100 % häufiger als neutrale Karten angeboten.

Zauber und Waffen einer bestimmten Klasse werden um 175 % häufiger als neutrale Karten angeboten.

Karten aus Reise nach Un'Goro werden um 50 % häufiger angeboten.

Folgende Karten sind nicht in der Arena verfügbar: Riesen des Urwalds, Die Morastkönigin, Öffnet das Portal, Der letzte Kaleidosaurier, Erweckt die Schöpfer, Abstieg in die Tiefe, Vereint die Murlocs, Opfer von Lakkari, Das Herz der Feuersäule, Bernweber der Klaxxi, Dunkler Arakkoa, Zauberin des Kults, Okkulte Akolythin, Zwielichtdunkelheilerin, Klinge von C'Thun, Seelenführerin, Uralte Schildträgerin, Zwielichtgeomantin, Jünger von C'Thun, Zwielichtältester, C'Thuns Auserwählte, Wahnsinniger Anbeter, Kultist von Skeram, Imperator Vek'Lor, Verdammnisrufer, C'Thun, Staubteufel, Macht der Totems, Heilung der Ahnen, Windsprecher, Opferpakt, Dämonen wahrnehmen, Leervernichter, Sukkubus, Unbändigkeit, Seele des Waldes, Mal der Natur, Kriegshymnenanführerin, Toben, Verhungernder Bussard, Waldwolf, Scharfschießen, Gedankenschlag, Lichtbrunnen, Läutern und Inneres Feuer.

Flammenstoß, Abyssalvollstrecker und Bösartiges Jungtier werden bei der Deckerstellung um 50 % seltener angeboten.

Das Vorkommen beliebter Karten wurde zugunsten der Klassenbalance leicht angepasst. (Hinweis: Diese Änderungen bewegen sich im Bereich von 1 bis 5 %. Sie sind so klein, dass sie während einzelner Deckerstellungen wahrscheinlich nicht auffallen, aber insgesamt zur Verbesserung der Klassenbalance beitragen.)

Wir arbeiten an der Verbesserung der Arena und euer Feedback ist uns immer willkommen!

Weitere Änderungen

Die folgenden Diener sind jetzt Elementare: Jadegeist, Dschinn der Zephyre, Flamme von Azzinoth, Manageode und Hallazeal der Aufgestiegene.

Folgende Kartenrücken wurden hinzugefügt: Frostgram - Belohnung für den Erwerb des Vorverkaufspakets von Ritter des Frostthrons.

