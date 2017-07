Heroes of the Storm - Admiral Stukov ist der nächste Support-Held

Blizzard hat den nächsten Helden für Heroes of the Storm vorgestellt. Bald wird Admiral Stukov aus StarCraft 2 die Helden im Nexus unterstützen.

Stukov ist ein von den Zerg infizierter Admiral der Terraner. In Heroes of the Storm kann er seine Verbündeten heilen und seine Feinde verlangsamen, sowie davon abhalten, Skills einzusetzen.

Das sind Stukovs Fähigkeiten

Seine Q-Fähigkeit ruft ein Heilpathogen herbei, das die Gesundheit eines einzelnen Helden langsam wiederherstellt. Ist dieser Held in der Nähe von weiteren Verbündeten, kann sich das Pathogen verbreiten und so mehrere Einheiten gleichzeitig heilen.

Mit seinem W-Skill verursacht er nur geringen Schaden an einem Feind, reduziert aber dessen Geschwindigkeit. Am Anfang wird der Feind 5% langsamer, nach drei Sekunden bewegt sich der Gegner nur noch mit halber Geschwindigkeit. Bevor die Fähigkeit endet verursacht sie dann noch einmal Schaden.

Diese beiden Skills kann man mit D, dem »Bio-Kill Switch« detonieren. Bei Verbündeten resultiert das in einer sehr starken Heilung, Feinde hingegen verlieren dann nicht nur einen großen Teil ihrer Gesundheit, sondern werden zusätzlich um ganze 70% langsamer.

»Lurking Arm«, Stukov's E-Fähigkeit, hindert alle Feinde in einem bestimmten Bereich daran, Skills einzusetzen. Gleichzeitig verursacht der Skill Schaden, solange man ihn kanalisiert.

Schließlich hat man noch zwei unterschiedlichen Ultimates zur Verfügung. Wenn man »Flailing Swipe« einsetzt, dann schwingt Stukov seinen infizierten Arm drei Mal und stößt damit Gegner zurück. »Massive Shove« wiederum kann einen einzelnen feindlichen Helden zurückstoßen, bis der auf ein Hindernis trifft. Im besten Fall kann man den Feind damit bis ans andere Ende der Karte schubsen.

Bevor Blizzard Admiral Stukov veröffentlicht, kann man ihn auf dem Testserver ausprobieren. Einen Termin für die Testphase gibt es aber noch nicht.

Dieser Held kam vor Stukov: Malthael aus Diablo in Heroes of the Storm

Heroes of the Storm - Helden aus dem Blizzard-MOBA ansehen