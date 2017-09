Ana aus Overwatch wird die nächste Heldin in Heroes of the Storm - und wie wir es inzwischen gewohnt sind, wird sie als Overwatch-Heldin sehr nah an ihrer Originalform bleiben. Auch in Blizzards MOBA nimmt sie die Rolle einer anspruchsvollen Heilerin ein, die ihre Verbündeten mit gezielten Heilkugel-Skillshots treffen muss.

Sie soll eine der mächtigsten Heilerinnen des Spiels werden, aber im Gegenzug enorm fragil sein und keinerlei Ausweichtricks auf Lager haben. Außerdem kann sie sich nicht selbst heilen - Ana-Spieler sollten sich also unter keinen Umständen erwischen lassen!

Alle Fähigkeiten von Ana Amari in Heroes of the Storm

Shrike (passiv): Anas Angriffe vergiften den Feind. Jeder Treffer erhöht den Schaden (bis zu fünfmal) und frischt die Effektdauer auf (verlängert sie allerdings nicht).

Heilender Pfeil (Q): Feuert einen Pfeil in einer Linie, der den ersten getroffenen verbündeten Helden heilt. Kann mit nur zwei Sekunden Abklingzeit rapide eingesetzt werden und besitzt eine sehr hohe Reichweite, ist allerdings ein Skillshot und verlangt daher gutes Zielen. Das Projektil kollidiert nur mit verbündeten Helden und wird nicht von Dienern oder Feinden geblockt.

Biotische Granate (W): Schleudert eine Granate ins Zielgebiet. Verbündete Helden werden geheilt und erhalten für drei Sekunden 25 Prozent erhöhte Heilung. Feinde erleiden Schaden und können für zwei Sekunden nicht mehr geheilt werden. Dies deaktiviert auch Selbstheilung wie etwa Heilung mit jedem eigenen Angriff. Allerdings besitzt die Granate einen vergleichsweise geringen Radius (ähnlich wie Jainas Blizzard) und fliegt langsamer als Tychus' Granate. Außerdem hat sie mit 16 Sekunden eine hohe Abklingzeit.

Betäubungspfeil (E): Feuert einen Betäubungspfeil in einer Linie, der den ersten getroffenen feindlichen Helden für drei Sekunden einschlafen lässt. Schlafende Helden sind komplett handlungsunfähig, wachen aber auf, wenn sie Schaden erleiden. Einzig Schaden über Zeit etwa durch Anas passive Fähigkeit lässt sie ruhig weiterschlafen. 14 Sekunden Abklingzeit.

Nanoboost (R, ultimativ): Stellt 200 Mana bei einem feindlichen Helden wieder her und verleiht ihm für 8 Sekunden 30 Prozent erhöhte Fähigkeitsstärke und 150 Prozent schnellere Aufladezeit für Basisfähigkeiten. Damit nimmt die Fähigkeit eine spürbar andere Rolle ein als in Overwatch, weil sie Fähigkeiten stärkt statt einfach nur Schaden und Rüstung zu erhöhen. Dies macht sie besonders effektiv im Verbund mit Magiern wie Jaina, allerdings auch mit Tanks, die häufiger ihre Betäubungseffekte loslassen können. 50 Sekunden Abklingzeit.

Auge des Horus (R, ultimativ): Ana nimmt eine Scharfschützenposition ein. Sie kann sich nicht mehr bewegen und keine normalen Fähigkeiten mehr einsetzen, dafür aber acht Spezialkugeln mit unbegrenzter Reichweite schießen. Diese schlagen ohne Verzögerung ein und werden nur von gegnerischen Gebäuden geblockt. Getroffene Feinde erleiden Schaden und Verbündete werden geheilt. 60 Sekunden Abklingzeit.

Spielstil und Talente

Obwohl Ana mit ihren Giftkugeln und dem Auge des Horus durchaus Schaden verursachen kann, soll sie keine reinen Assassinen-Builds ermöglichen. Sie bleibt immer eine Unterstützerin. Das betonen selbst die Talente, die sie dafür belohnen, Feinde mit fünf Ladungen Gift vollzupumpen.

Auf Stufe 1 kann sie etwa eins von drei Quest-Talenten auswählen. Eines davon verleiht eine neue aktivierbare Fähigkeit, wenn wir 15 Feinde fünffach vergiftet haben. Die lädt dann sofort drei heilende Pfeile ins Gewehr, um in rapider Folge eine Salve Heilschüsse zu verteilen. Ein anderes Talent senkt feindliche Fähigkeitenstärke um 15 Prozent pro Dosis - bis zu einem Maximum von -75 Prozent! Damit kann Ana manche Magierhelden beinahe aus dem Spiel nehmen.

Ein Release-Termin für Ana steht noch nicht fest.