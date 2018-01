Cryteks neuester Streich ist ein Multiplayer-Kopfgeldjägerspiel, welches auf den Namen Hunt: Showdown hört. Es vermengt PvP- und PvE-Elemente und wirft die Spieler in eine sorgfältig designte Sandbox-Umgebung.

Ab 31. Januar können jetzt die ersten Spieler selbst loslegen, denn dann startet die geschlossene Alpha. Teilnehmer werden zufällig aus der Registrierungsliste ausgewählt und per Email informiert. Auf der offiziellen Webseite ist eine Anmeldung zur Alpha von Hunt: Showdown übrigens auch jetzt noch möglich. Die Alpha-Einladungen werden in mehreren Wellen verschickt, es besteht also auch nach dem 31.1. noch eine Chance darauf, reinzukommen.

Crytek wird die über Steam zugängliche Alpha dazu nutzen, das Gameplay, Balancing und die Backendfunktionalität des Spiels zu testen. Darüber hinaus will der Entwickler das Feedback der Community einholen. Während der geschlossenen Alpha wird Crytek kontinuierlich mit neuen Waffen, Ausrüstung und Rängen experimentieren.

Jedes der Matches von Hunt: Showdown schickt bis zu zehn Spieler ins Gefecht, die sich entweder in Zweier-Teams oder alleine auf die Jagd nach schrecklichen Monstern bzw. dem darauf ausgesetzten Kopfgeld machen. Neben Zombies, Fallen und anderen Gefahren, lauert also auch menschliche Konkurrenz auf der Map, die hinter eurer Beute her ist. Hunt: Showdown soll 2018 bei Steam in den Early Access starten.

Hunt: Showdown - Screenshots ansehen