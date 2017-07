Hunt: Showdown transportiert die Spieler in eine düstere alternative Version von Louisiana im Jahr 1895, wo Zombies, Riesenspinnen und andere dämonische Kreaturen gejagt werden wollen. Entsprechend fällt auch die Ausrüstung der Kopfgeldjäger aus - hier treffen typische Waffen des Western-Genres wie Revolver oder Flinten auf experimentelle Technologie und Improvisationstalent.

Crytek gibt jetzt erstmals einen detaillierten Einblick in die Bewaffnung: Jeder Jäger kann eine zweihändige Waffe und eine Einhandwaffe tragen. Dazu kommen drei Werkzeuge und drei Consumables, also Verbrauchsgegenstände. Was man auf die Jagd mitnimmt, bleibt dabei dem eigenen Spielstil überlassen.

Anhand eines Beispiel-Loadouts zeigen die Entwickler, wie eine gute Startbewaffnung für die ersten Runden in Hunt: Showdown aussehen könnte:

Hunt: Showdown ist eine Mischung aus PvE-Jagden auf dämonische Widersacher und PvP-Überlebenskampf mit Permadeath und will das Survival-Genre gründlich umkrempeln. Wie es sich spielen wird, zeigen die ersten zehn Minuten Gameplay:

