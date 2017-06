Intel Pressekonferenz E3 2017 - Fokus auf Core i9 (X299), Streaming, eSport und VR-Gaming

Unter dem Motto »Game On!« hielt Intel im Threatre des Ace Hotels seine erste Pressekonferenz auf der Videospielmesse E3 2017. In den rund 20 Minuten zeigte der Konzern nicht nur seinen für die Enthusiasten-Plattform X299 geschaffenen Core i9 7980XE Prozessor mit 18 Kernen und 36 Threads, der Fokus lag vor allem auf eSports und Virtual Reality. Wer sich also weitere Details zu Skylake X und Kaby Lake X erhofft hatte, wurde enttäuscht.

Gregory M. Bryant, Vice President und General Manager der Client Computing Group bei Intel, warb in den ersten Minuten der Pressekonferenz für die auf der Computex enthüllte Enthusiasten-Plattform X299 und deren Skylake X und Kabylake X-Prozessoren – nichts Neues also. Die Plattform sei aufgrund der Fülle an Prozessoren so reichhaltig wie nie und leiste beim Multitasking hervorragende Arbeit.

Da Streaming immer bedeutender werde, zeigte Intel das gleichzeitige Streamen und Spielen von Blizzards Heldenshooter Overwatch sowie einem bislang noch nicht vorgestellten Virtual Reality-Titel. Was die Besucher vorher noch nicht wussten: Der zuständige PC wurde mit Intels kommenden 18-Kerner Core i9 7980XE befeuert, die 36 angezeigten Threads des Windows Task-Managers wurden stolz vorgeführt.

Die neuen Core i7 und i9 Prozessoren für die X299-Mainboards mit bis zu 10 Kernen können ab dem 19. Juni vorbestellt werden, versendet wird die Woche darauf. Den Core i9 7920X mit 12 Kernen soll im August verfügbar sein, Modelle mit 14 bis hin zu 18 Kernen sind im Oktober lieferbar.

eSports und Virtual Reality

Weitere Schwerpunkte der nur rund 20 Minuten kurzen Pressekonferenz waren die Themen eSports und Virtual Reality. Man sehe bereits jetzt, dass es mehr Zuschauer als aktive Spieler gebe und das Interesse weiter wachsen werde.

Im Zuge dessen verkündete Craig Levine, CEO der ESL in Nordamerika, das Intel nicht nur der neue Global Technology Partner der ESL sei, sondern mit der Intel Grand Slam Series für Counter-Strike: Global Offensive wurden auch weitere Anreize für professionelle eSportler geschaffen – die Series winkt mit einem zusätzlichen Preisgeld von einer Million US-Dollar.

In Sachen Virtual Reality gebe es laut Intel zwei Baustellen: Es fehle an wirklich guten Spielen und gleichzeitig sei die Spielerzahl vor allem im professionellen Segment äußerst niedrig. Dazu holte sich Intel Ru Weerasuriya, President und Creative Director von Ready At Dawn Studious, auf die Bühne. In dem Echo Arena getauften Multiplayer-Part des Spiels Lone Echo, stehen sich zwei Teams mit jeweils fünf Spielern in einer Art schwerelosem Handball im Weltraum-Setting gegenüber. Echo Arena ist jetzt vorbestellbar und wird am 20. Juli 2017 veröffentlicht. Besitzer einer Oculus Rift dürfen in das Spiel übrigens drei Monate lang kostenlos ausprobieren.

Zusammen mit ESL und Oculus gründet Intel die VR Challenger League, um weitere Spieler für die virtuelle Realität zu begeistern. Beginnend im Juli wird die Liga mit den Titel The Unspoken und Echo Arena starten, das Finale soll nächstes Jahr bei den Intel Extreme Masters World Championships in Katowice stattfinden.

Unterm Strich war die überraschen kurze Veranstaltung für viele Zuschauer (und auch für uns) eine ziemliche Enttäuschung und wirkte hastig zusammengestellt. Auch der Fokus auf VR ging spürbar am Interesse vieler Stream-Zuschauer vorbei.