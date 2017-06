John Wick - Story-Details zur Prequel-Serie enthüllt

Fans des Action-Krachers John Wick und der Fortsetzung John Wick 2 dürfen sich nicht nur mit John Wick 3 auf einen weiteren Teil der neuen Filmreihe mit Keanu Reeves freuen, auch ist eine Prequel-Serie geplant. Jetzt sprach Regisseur Chad Stahelski im Interview mit IndieWire über die neue Serie und verrät erste Details.

Die neue Serie dreht sich laut Stahelski weniger um den Auftragskiller John Wick selbst, sondern geht vielmehr um das weltweite Netz von Hotels, in dem die Auftragskiller ihre Geschäftsbeziehungen pflegen. So lautet der Titel der Serie auch Continental nach den gleichnamigen Hotels aus den Kinofilmen.

Demnach soll sich die Serie nicht nur auf eine Figur konzentrieren, sondern die gut organisierten Strukturen der Continental-Hotels näher beleuchten, sowie die verschiedensten Charaktere ins Zentrum rücken, vom Concierge über die verschiedenen Gäste bis hin zum Weinkellner.

"Die Serie ist sehr mit den Filmen verbunden, denn es geht um die Continental-Hotels auf der ganzen Welt. Es geht darum, wie Menschen in die Welt der Assassinen eintauchen und was ihnen in dieser Welt passiert. Ich glaube diese Welt bietet sehr viele Möglichkeiten."