Jurassic World 2 - Erstes Poster enthüllt den neuen Titel

Derzeit finden noch die Dreharbeiten zum neuen Dino-Abenteuer Jurassic World 2 mit Chris Pratt statt, die direkte Fortsetzung zum sensationellen Kinohit Jurassic World aus dem Jahr 2015. Jetzt veröffentlicht Universal ein erstes Poster zum Film und enthüllt damit auch gleich den neuen Filmtitel: Fallen Kingdom.

In one year, life finds a way. pic.twitter.com/32Cu62xn1Y — Jurassic World (@JurassicWorld) June 22, 2017

Wiedersehen mit Jeff Goldblum aus Jurassic Park

Über den Inhalt des Films ist noch nicht viel bekannt. Gerüchten nach soll es gleich mehrere Dino-Parks auf der ganzen Welt verteilt geben. Dabei spielt anscheinend BD Wong als skrupelloser Wissenschaftler Dr. Henry Wu mit seinen umstrittenen Experimenten eine wichtige Rolle.

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) und Bryce Dallas Howard (The Help) aus dem ersten Film. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Jeff Goldblum als Mathematiker und Chaosforscher Dr. Ian Malcolm aus Steven Spielbergs Kultfilm Jurassic Park (1993) und dem Sequel Jurassic Park - Die vergessene Welt (1997).

Zur weiteren Besetzung gehören Toby Jones (Captain America), Ted Levine (Shutter Island) und Hollywood-Legende Geraldine Chaplin (Doktor Schiwago) mit. Das Drehbuch stammt erneut von Derek Conolly und Colin Trevorrow, die Regie führt diesmal J.A. Bayona, da Regisseur Colin Trevorrow mit Star Wars: Episode 9 alle Hände voll zu tun.

Dino-Trilogie geht nächstes Jahr im Kino weiter

Jurassic World: Fallen Kingdom ist für den 7. Juni 2018 in den deutschen Kinos angekündigt. Wann der bereits angekündigte dritte Teil der neuen Dino-Trilogie folgen wird, steht noch aus.