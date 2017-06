Killing Floor gratis - Koop-Shooter für kurze Zeit als Geschenk

Wer schon immer mit dem Kauf des Koop-Shooters Killing Floor geliebäugelt hat, sollte schnellstmöglich dem offiziellen Humble Store einen Besuch abstatten.

Dort gibt es den Shooter im Rahmen einer Aktion derzeit als Geschenk. Sie müssen lediglich die Produktseite von Killing Floor besuchen, das Spiel in den Warenkorb legen und dann erhalten nach dem Abschluss des Kaufs für 0 Euro einen Steam-Code.

Allerdings sollten Sie sich nicht mehr allzu viel Zeit damit lassen: Die Geschenkaktion von Killing Floor endet nämlich bereits am 24. Juni 2017 um 19:00 Uhr MEZ.

Das ist Killing Floor



Ursprünglich eine Mod zu Unreal Tournament 2004 hat es Killing Floor im Jahr 2010 in die Reihen der Verkaufstitel geschafft. Darin ziehen Sie mit bis zu fünf Spielern gegen Zombies in den Kampf. Waffen, Munition und Rüstung gibt's im Shop. Anders als in der Zombiehatz Left 4 Dead fehlt in Killing Floor der Versus-Modus. Und am Ende harren die Spieler nicht auf Rettung, sondern müssen einen Bosszombie umnieten.