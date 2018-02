Wie die Warhorse Studios heute auf Steam mitteilten, ist Patch 1.2.5 für Kingdom Come: Deliverance verfügbar. Das Update wurde eigentlich schon gestern auf die Server aufgespielt, doch enthielt der Patch Dateien, die zu schwerwiegenden Problemen führten. Einige enthaltene Dateien waren nämlich erst für einen späteren Patch gedacht und lösten dadurch Komplikationen aus.

Der korrekte rund 220 Megabyte große Patch 1.2.5 ist jetzt live und behebt vor allem Bugs in Bezug auf die Quest »Rotschopf in der Klemme« (Ginger in a Pickle) und Quests mit der Figur Hans Capon. Außerdem sollte der R2-Button bei Kämpfen wieder richtig reagieren, wenn das RPG mit einem Controller gespielt wird.

Erste Version des Patches könnte noch Fehler auslösen

Das tschechische Entwicklerteam erklärt weiter, dass aufgrund des zunächst kaputten Patches 1.2.5 die Quest »Rotschopf in der Klemme« gar nicht mehr funktionieren könnte. Sollten Spieler die Quest vor dem ersten Patch 1.2.5 gestartet, dann mit dem fehlerhaften Update einen Spielstand erstellt und nun diesen Spielstand mit dem richtigen Patch wieder geladen haben, könnte es womöglich zu diesem Fehler kommen.

Bisher hätten sich allerdings keine Spieler mit diesem Problem beim Entwickler gemeldet. Wenn der Fehler auftaucht, bitten die Entwickler, sie sofort zu informieren. Ein Hotfix sei aber bereits in Arbeit, der diesen Bug grundsätzlich eliminieren soll.

Warhorse verspricht, dass sich dieser Fauxpas nicht noch einmal wiederholt. Die von vielen Spielern gewünschte Überarbeitung des Speichersystems schafft es erst mit Patch 1.3 ins Spiel. Ähnlich wie in der Dark-Souls-Serie speichert das Spiel dann automatisch, sobald es beendet wird.