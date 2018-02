Mit bis zu 75.000 gleichzeitig aktiven Spielern legt Kingdom Come: Deliverance noch vor dem ersten Wochenende nach Release (es erschien am Dienstag, den 13. Februar) einen ziemlich erfolgreichen Start hin. Damit erreicht es die Ausmaße eines Divinity: Original Sin 2, das ebenfalls mit 75.000 Spielern in Vorlage ging. Bei Divinity wuchs die Zahl im Anschluss noch auf 93.000 User an.

In einem tschechischen TV-Auftritt bestätigt Lead Designer Daniel Vavra außerdem, dass man allein auf dem PC über 500.000 Einheiten des Spiels verkaufte. Verkaufszahlen der Konsolenfassungen stehen noch aus. Die mehr als 35.000 Crowdfunding-Backer dürften in dieser Summe mit eingerechnet sein.

Das letzte tschechische Spiel, das in dieser Größenordnung mitspielen konnte, war Arma 3. Bisher zeigen sich die Steam Reviews äußerst angetan von dem Mittelalter-Rollenspiel: 4.200 Kommentatoren werten das Spiel »größtenteils positiv«, lediglich 26 Prozent der Reviews sehen die ganze Sache weniger rosig.

Kingdom Come: Deliverance ist auf PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. In unserem großen GameStar-Test zeigen wir uns begeistert von der dichten Atmosphäre des Spiels, kritisieren aber auch die vielen kleinen Probleme in der Technik.

Quelle: Steam Charts