Kingdom Come: Deliverance - Wann kommt der Test?

Im Kommentarbereich, per E-Mail oder an der Kasse im Supermarkt, immer wieder stellt ihr uns aktuell die gleiche Frage: Wann kommt der GameStar-Test von Kingdom Come: Deliverance?

Klar, gerade große Rollenspiele von eher kleinen Studios haben gerne mal mit Bugs und Problemen zu kämpfen, nicht wahr Gothic 3? Da will niemand die Katze im Sack kaufen. Und auch wir in der Redaktion sind gespannt, ob das Mittelalter-RPG unsere und eure großen Erwartungen erfüllen kann.

Für alle, die unser Review herbeisehnen, haben wir gute Nachrichten: Unser Test ist in vollem Gange. Als Haupttester schnetzelt sich Dimi gerade durchs historische Böhmen. Unsere Hardware-Abteilung prüft bereits die Technik auf Herz und Nieren, die Jungs und Mädels des Video-Teams haben schon ein Unboxing-Video fertiggestellt und Robin und Johannes arbeiten fleißig an Guides und Zusatzartikeln, um euch den Start ins Spiel zu erleichtern.

Sofern keine großen unerwarteten Probleme auftreten, dürft ihr mit einem finalen Test samt Wertung am Release-Tag, also am 13. Februar 2018 rechnen.

Doch schon heute könnt ihr euch bei uns über alle Themen rund um Kingdom Come: Deliverance informieren, denn auch wenn wir jetzt erst die finale Fassung testen, durften wir schon einige Male Hand anlegen. So hat Dimi weltexklusiv bereits satte 8 Stunden im Spiel verbracht. Seine Eindrücke lest ihr in der großen Plus-Titelstory. Dazu gibt es ein knapp zehnminütiges, kommentiertes Preview-Video.

Und auch wer kein Plus-Abo hat, erfährt in unserem Special, wie sich Kingdom Come von anderen Rollenspielen unterscheidet.

Dass wir hier nicht über ein ganz typisches Spiel reden, wird auch klar, wenn man auf die Liste aller Achievements schaut und dort Aufgaben wie "werde Alkoholiker", "werde Mönch" oder "tanze mit dem Teufel" entdeckt.

Falls ihr euch fragt, ob Kingdom Come einen Koop- oder Multiplayer-Modus hat, müssen wir euch derweil enttäuschen. Wir erklären euch aber auch, warum die Entwickler darauf verzichtet haben.

Immer noch nicht sicher, ob das Spiel der Warhorse Studios etwas für euch ist? Kein Problem, unser Psycho-Test ist nachweislich zu einhundert Prozent akkurat und verrät, ob das knallharte Mittelalter ohne Drachen und Magie euer Ding ist, oder ob ihr lieber zu einem anderen Rollenspiel greift.

Auf Bewegtbild aus dem Spiel müsst ihr ebenfalls nicht verzichten. Begleitend zur Titelstory hat Dimi seine Eindrücke aus 8 Stunden Spielzeit im Video festgehalten.

Im bereits erwähnten Unboxing-Video zeigt euch Michi, was Käufer der Collector's Edition in der Spieleschachtel finden.

Und erst vor wenigen Tagen haben die Entwickler noch einen Trailer veröffentlicht, der für Gänsehaut sorgt und so richtig Lust auf den Release macht.

Tja und dann ist da noch dieses Schmuckstück von Trailer, das unter Beweis stellt, dass die Entwickler die jahrelange Arbeit an Kingdom Come ganz offensichtlich ohne dauerhafte zerebrale Schäden überstanden haben - oder auch nicht.

Bei allem Spaß gehen wir aber auch unbequemen Themen nicht aus dem Weg. Vor einigen Wochen kam es zu hitzigen Diskussionen rund um Daniel Vávra, den Chefentwickler des Spiels, dem unter anderem Rassismus vorgeworfen wird.

Wir haben uns mit der Kritik, die auch uns betraf, auseinandergesetzt und Statements von den Warhorse Studios eingeholt. Und so viel vorweg: Wir werden uns Kingdom Come auch hinsichtlich dieser Debatte noch einmal genau anschauen.

Im Video erläutert Chef-Redakteur Heiko Klinge unseren Umgang mit der brisanten Situation.

Sobald weitere Artikel zu Kingdom Come: Deliverance auf GameStar.de erscheinen, werden wir diese Übersicht aktualisieren.