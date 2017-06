Damit wir uns schon einige Monate vor dem offiziellen Release einen genaueren Eindruck von Kingdom Come: Deliverance verschaffen können, steht ab sofort ein neues Video bereit.

Das stammt direkt vom Entwickerstudio Warhorse Studios und basiert auf derjenigen Version des Mittelalterspiels, die auch bei der diesjährigen E3 in Los Angeles zu sehen war. Entsprechend aktuell ist auch der Zustand von Grafik und Engine im Allgemeinen.

Kampf, Quests und vieles mehr

Insgesamt erwarten uns in dem Video über eine Stunde an Gameplay-Szenen, die unterschiedliche Aspekte von Kingdom Come: Deliverance beleuchten. So stellen die Entwickler unter anderem die komplexe Quest-Struktur des Spiels etwas genauer vor, präsentieren das Kampf-Tutorial und nehmen uns sogar zu einem kurzen Scharmützel mit.

Des Weiteren sind einige der Schauplätze zu sehen, die wir in der Anfangsphase des Spiels besuchen werden. Auch diverse Zwischensequenzen und Dialoge sind im Video enthalten, das Sie oberhalb dieser Meldung finden.

"Wie der Mount Everest" - Das sagen die Schauspieler zu Kingdom Come

Der Release von Kingdom Come: Deliverance ist weiterhin für den 13. Februar 2018 geplant.

