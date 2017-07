Kinostarts Juli 2017 - Minions, Spider-Man & Valerian: Die Film-Highlights des Monats

Auch der Sommermonat Juli lockt mit vielen bombastischen Action-Kracher in die Kinos. In Ich - Einfach unverbesserlich 3 landen die Minions im Knast und Gru trifft seinen Zwillingsbruder, der junge Spider-Man pfeift auf Schule und jagt lieber mit Iron Man den Bösewicht Vulture, Luc Besson stellt seine spektakuläre Comic-Verfilmung Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten vor, Edgar Wright lässt in Baby Driver die Reifen quietschen, während Christopher Nolan mit Dunkirk den Schrecken des Krieges zeigt. Wir zeigen hier die besten Filmstarts des Monats inklusive Trailer.

Eine komplette Übersicht der Starttermine findet ihr auf unserer Partnerseite Filmstarts.de

Kinojahr 2017: Weitere Film-Highlights für die nächsten Monate im Überblick

Kinofilme im Juli 2017

Ich - Einfach unverbesserlich 3

Kinostart: 06.07.

Gru und die Minions sind im neuen Animationsspaß zurück. Dabei hat es der ehemalige Schurke nicht leicht. Er soll den neuen Bösewicht Balthazar Brattals das Handwerk legen, doch der tanzt ihm auf seiner Nase rum. Und dann erwartet ihn auch noch eine faustdicke Überraschung: Gru hat einen Zwillingsbruder namens Dru! Der sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch noch viel erfolgreicher als Gru. Alle sind begeistert von dem Familienzuwachs und auch Gru lässt sich verführen: Er wird wieder zum Schurken und führt damit die Familientradition fort - sehr zur Freude der Minions.

Small Town Killers

Kinostart: 06.07.

In der bitterbösen schwarzen Komödie des Dänen Ole Bornedal (Nachtwache) beschließen die beiden Ehemänner Ib und Edward einen Neuanfang ohne ihre ungeliebten Ehefrauen Ingrid und Gritt. Doch eine Scheidung kostet zu viel Geld, so soll ein Profikiller das Problem lösen. Die beiden treulosen Ehefrauen haben den Plan längst durchschaut und engagieren kurzerhand selbst einen Killer für ihre Ehemänner. Einfacher gesagt als getan und schon bald verstricken sich alle in ein heilloses Chaos. Mit Ulrich Thomsen (Das Fest), Nicolas Bro (Adams Äpfel), Mia Lynhe (Dänische Delikatessen), Lene Maria Christensen (Dicte) und Søren Malling (Borgen).

Spider-Man: Homecoming

Kinostart: 13.07.

Der junge Spider ist in seinem ersten Solo-Abenteuer im Marvel Cinematic Universum zurück und kann sich nur schwer in den langweiligen Schulalltag eingewöhnen, nicht nach seinem ersten großen Abenteuer als junger Superheld an der Seite der Avengers (in Captain America 3). Während seine Tante May (Marisa Tomei) ein Auge auf den Jugendlichen hat, lebt er heimlich sein neues Superhelden-Dasein aus und probiert sein neues cooles Hightech-Kostüm aus, spendiert von seinem Mentor Tony Stark (Robert Downey Jr). Ob Fahrraddiebe oder Bankräuber, Spidey sorgt für Ordnung und wird zum gefeierten Internet-Star. Doch dann treibt ein neuer Bösewicht in der Stadt sein Unwesen: Vulture (Michael Keaton). Gemeinsam mit Tony Stark als Iron Man versucht Spider-Man dem Schurken das Handwerk zu legen.