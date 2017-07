Lawbreakers - Open Beta: Startzeiten und Pre-Load bei Steam

Wer bereits vor dem offiziellen Release einen genaueren Blick auf den Arena-Shooter Lawbreakers werfen möchte, sollte sich am letzten Juli-Wochenende besser nichts vornehmen.

Vom 28. bis zum 31. Juli 2017 findet nämlich ein Open-Beta-Wochenende statt, bei dem jeder in den Shooter reinschnuppern kann. Laut dem Entwickler Boss Key Productions hat die Pre-Load-Phase der Beta-Version via Steam bereits begonnen, so dass sich interessierte Spieler den Client bereits jetzt herunterladen können.

Das Beta-Event beginnt am 28. Juli 2017 um 16:00 Uhr deutscher Zeit und endet am 31. Juli - zur selben Uhrzeit. Der finale Release von Lawbreakers ist weiterhin für den 8. August 2017 geplant.

Das ist Lawbreakers



Lawbreakers ist ein wettkampforientierter First-Person-Shooter, der von Cliff Bleszinski mit seinem neuen Studio Boss Key Productions konzipiert wurde. Bleszinski war als Design Director bei Epic Games schon an der Entstehung von Spieleserien wie Unreal Tournament oder Gears of War beteiligt. So setzt auch Lawbreakers auf Epics Unreal Engine 4. Das Science-Fiction-Szenario des Titels basiert auf einer globalen Erdbebenkatastrophe, nach der sich die Gravitation auf der Erde grundlegend verändert hat. Somit sind Gefechte in Schwerelosigkeit wichtiger Bestandteil des Gameplays.

Overwatch auf Speed: Die GameStar-Vorschau von Lawbreakers

Lawbreakers - Screenshots ansehen