League of Legends - Patch 8.1 läutet neue Season ein, Patch Notes

Am 16. Januar 2018 startet die neue Season in League of Legends. Zuvor hat Riot Games den Patch 8.1 veröffentlicht, der ein wenig an der Balance einiger Helden schraubt. Ob dadurch liebgewonnene Charaktere in ihrer Kampfkraft geschrumpft sind oder sich steigern konnten, erfahrt ihr in der folgenden Übersicht unten.

Mit der neuen Season können Herausforderer-Spieler in der Solo/Duo Rangliste jetzt ebenfalls als Duo antreten. Außerdem können Spieler, die ein Match mit einer Bewertung S- oder höher abschließen, wieder Hextech-Truhen verdienen.

Mehr zum Thema: Toxischer Streamer kehrt nach Ban zurück und bricht Twitch-Rekord

Durch das Erscheinen des neuen Patches wurde auch die Rangliste zurückgesetzt. Damit stehen den Spielern wieder einige Platzierungsmatches bevor.

Patch Notes

Brand

Passiv - Glut. Schaden pro Steigerung: 4 Prozent statt 2 Prozent des maximalen Lebens des Ziels

Evelynn

E - Peitschenschlag: Wenn „Peitschenschlag“ fehlschlägt, weil Evelynn ihr Ziel aus den Augen verliert, wird die Abklingzeit nicht länger ausgelöst.

Graves

Q - Endstation: Kosten von 60/70/80/90/100 Mana auf 60/65/70/75/80 Mana reduziert

Q - Endstation: Abklingzeit von 14/13/12/11/10 Sekunden auf 13/12/11/10/9 Sekunden reduziert

W - Nebelwand: Verlangsamung von 15/20/25/30/35 Prozent auf konstante 50% auf allen Rängen erhöht

W - Nebelwand: Zeit der Verlangsamung von 1.5 Sekunden auf 0.5 Sekunden reduziert

Heimdinger

R- Aufrüsten!!!: Verstärkter Turm verursacht mit dem magischen Strahl nun 100/140/180 Schaden statt 200/270/340 Schaden

Kayle

Steigerung des Angriffschadens von 2,8 auf 2,2 reduziert

Anfängliches zusätzliches Angriffstempo von 15 Prozent auf 10 Prozent verringert

E - Gerechter Zorn: Abklingzeit von 16 Sekunden auf allen Rängen auf 18/17/16/15/14 Sekunden geändert

Skarner

Managrundwert von 272,2 auf 320 geändert

E - Fraktur: Schaden der Treffereffekte von 25/35/45/55/65 auf 30/50/70/90/110 gesteigert

E - Fraktur: Betäubungsdauer der Treffereffekte von 1 Sekunde auf 1,5 Sekunden erhöht

Syndra

R - Entfesselte Macht: Alle dunklen Sphären zielen jetzt konsistent auf das Ziel von „Entfesselte Macht“, selbst wenn es stirbt oder unverwundbar wird.

R - Entfesselte Macht: Die drei um Syndra wirbelnden Sphären materialisieren sich auch, wenn das Ziel von „Entfesselte Macht“ beim Wirken der Fähigkeit stirbt.

R - Entfesselte Macht: Syndra bewegt sich nicht länger einige Sekunden lang etwas merkwürdig, wenn das Ziel von „Entfesselte Macht“ stirbt, bevor alle Sphären abgefeuert wurden.

R - Entfesselte Macht: Dunkle Sphären, die keinen Schaden am Ziel von „Entfesselte Macht“ verursacht haben, interagieren jetzt korrekt mit Syndras anderen Fähigkeiten.

R - Entfesselte Macht: Dunkle Sphären, die keinen Schaden am Ziel von „Entfesselte Macht“ verursacht haben, bewegen sich jetzt nicht mehr unkontrolliert, wenn Syndras andere Fähigkeiten sie beeinflussen.

R - Entfesselte Macht: Dunkle Sphären, die kurz nach dem Ende von „Entfesselte Macht“ erschaffen wurden, bewegen sich jetzt nicht mehr unkontrolliert, wenn Syndras andere Fähigkeiten sie beeinflussen.

Zoe