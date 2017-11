League of Legends - Zuckersüße Disney-Champion Zoe im Teaser-Trailer

Dienstag, 07. November 2017 um 12:57

League of Legends goes Disney mit dem neuen Charakter Zoe, der Aspekt des Zwielichts. Das Mädel ist schon fast ein wenig zu süß, selbst für die Comicwelt von League. Dafür haut sie knallhart zu, wie der Trailer beweist.

Per Wanderstern verschießt sie beispielsweise einen Lichtblitz, der einmal die Richtung wechseln kann. Je länger der Lichtblitz fliegt, umso mehr Schaden verursacht er. Außerdem kann sie per Zauberklau zur einmaligen Anwendung Zauber ihrer Gegner stehlen. Zusätzlich versetzt sie Gegner in einen Schlaf und kann über ihren Ultimate Portale öffnen. Alle Details und Videos zu ihren Fähigkeiten gibt es auf der offiziellen LoL-Webseite.

Einen Release-Termin hat Zoe noch nicht, allzu lange werden Fans des MOBAs aber nicht auf die junge Dame warten müssen.