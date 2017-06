Left 4 Dead 2 ist ein wundervolles Spiel über Zusammenhalt, Freundschaft und das gemeinsame Umschroten unzähliger hirnfressender Zombies. Eine Koop-Sinfonie erster Güte also, die über Jahre auf dem PC eine treue Fanbase halten konnte. Natürlich auch dank herausragender Mods (ich bin immer als Deadpool rumgelaufen). Umso erfreulicher, dass der aktuelle Steam Sale es doch tatsächlich geschafft hat, die Playerbase des betagten Evergreens nochmal so richtig in die Höhe zu treiben.

Sage und schreibe 40.000 gleichzeitig ballernde Survival-Fans verzeichnet der Höchststand in den letzten 24 Stunden. Diese Zahl wurde zuletzt 2014 erreicht. Klar, das liegt auch daran, dass das Spiel aktuell nur 2 Euro kostet. Aber es zeigt trotzdem, wie gut der Koop-Shooter gealtert ist. Spannende Info zum Schluss für die, die es noch nicht mitbekommen haben: Erst vor ein paar Monaten erschien nach acht Jahren Ebbe ein neuer Inhalt für das erste Left 4 Dead: Die Story-Kampagne Dam It.

Wer weiß: Vielleicht motiviert der Spielerstand ja Valves Bestrebungen, ein drittes Left 4 Dead nach vorne zu treiben. Gerüchte dazu gibt's schließlich genug.