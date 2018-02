Legion - X-Men-Serie geht im April mit der 2. Staffel weiter

Nach der erfolgreichen ersten Staffel geht es im Frühjahr mit der 2. Season der X-Men-Serie Legion mit Dan Stevens als David Haller und seinen Mutanten-Fähigkeiten weiter.

Während wir noch auf einen ersten Trailer warten, steht nun der deutsche Release-Termin fest: Am 4. April geht die neue Staffel auf dem Pay-TV-Sender Fox an den Start. In den USA wird die 2. Staffel nur wenige Stunden früher ab dem 3. April auf dem Sender FX gezeigt.

Dan Stevens ist als David Haller zurück

Die Serie basiert auf den Marvel Comics von Chris Claremont und Bill Sienkiewicz und folgt David Haller, dem Sohn des legendären Prof. X und Gabrielle Haller, der schon seit seiner Jugend mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Viele Jahre verbrachte er mit der Diagnose Schizophrenie in etlichen psychiatrischen Kliniken. Doch nach einer seltsamen Begegnung mit einer Mitpatientin wird ihm klar, dass seine Visionen und die Stimmen in seinem Kopf doch echt sein könnten.

Verantwortlich für die Serie sind der Drehbuchautor Noah Hawley (Fargo) und der Produzent Bryan Singer (X-Men). Neben Dan Stevens spielen in weiteren Rollen noch Aubrey Plaza, Rachel Keller, Jean Smart, Jeremie Harris, Katie Aselton und Bill Irwin mit.

Die zweite Staffel umfasst zehn Episoden, die ihr euch ab dem 4. April 2018 immer mittwochs um 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf dem Pay-TV-Sender Fox anschauen könnt. Sie erscheinen jeweils 24 Stunden nach der US-Premiere und sind sowohl in Englisch als auch Deutsch verfügbar.

Ab dem 6. Juni sind alle Episoden der zweiten Staffel Legion auch via Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV verfügbar.

Quelle: FOX, via Presseportal